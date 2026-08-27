Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền nữ châu Á 2026 ngày 27-8

Các đội bóng bắt đầu tranh tài lượt tứ kết Giải Bóng chuyền nữ châu Á 2026 được tổ chức tại Thiên Tân (Trung Quốc) để tranh suất vào bán kết.

Đội nữ Thái Lan (áo xanh) sẽ mở màn vòng tứ kết tại giải đấu năm nay. Ảnh: FIVB

Hai trận tứ kết đầu tiên của Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra vào ngày 27-8.

Trong đó, trận tứ kết sớm nhất là cuộc so tài giữa đội đương kim vô địch Thái Lan và Hàn Quốc.

Giới chuyên môn đánh giá đội Thái Lan và Hàn Quốc cân tài cân sức về trình độ trong thời điểm hiện tại. Đội Thái Lan mang đội hình mạnh nhất đến Thiên Tân (Trung Quốc) lần này, hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết và bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Do đó, HLV Kiattipong Radchatagriengkai (Thái Lan) chắc chắn đã theo dõi VĐV Hàn Quốc thi đấu nhiều lượt trận quốc tế trong năm nay nhằm tìm phương án đối phó.

Trong khi đó, HLV Cha Sang Hyun cùng đội Hàn Quốc đang khẳng định lại vị thế trên nhiều đấu trường quốc tế từ đầu năm 2026. Chắc chắn, các tay đập nữ Hàn Quốc chờ đợi có chiến thắng và ghi tên mình vào bán kết đồng thời trở lại nhóm 4 đội xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ châu Á.

Trận tứ kết Thái Lan - Hàn Quốc diễn ra lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam). Sau trận đấu này, tứ kết thứ 2 của giải là cuộc so tài giữa đội Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản.

Trận đấu cũng nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn. Đội Nhật Bản toàn thắng tại vòng bảng đồng thời có mục tiêu vô địch châu Á để tạo đà thuận lợi dự Á vận hội (ASIAD) 20 - 2026 trên sân nhà vào tháng 9. Do vậy, HLV Akbas Ferhat sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Hiện tại, chủ công Yoshino Sato của đội nữ Nhật Bản là 1 trong 2 tay đập ghi điểm nhiều nhất sau vòng bảng và cô là mũi tấn công quan trọng giúp đội nhà có điểm số trước hàng chắn đội Đài Bắc Trung Hoa.

Lịch thi đấu ngày 27-8:

13h00: Thái Lan – Hàn Quốc

17h30: Nhật Bản – Đài Bắc Trung Hoa

MINH CHIẾN