Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 ngày 28-8

Hôm nay, 28-8, 4 đội bóng: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Iran sẽ thi đấu 2 trận đấu tứ kết còn lại để tìm chiến thắng tranh tấm vé bán kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết ở ngày 28-8. Ảnh: VFV

Tâm điểm của ngày thi đấu là trận tứ kết giữa Đội chủ nhà nữ Trung Quốc với Đội nữ Việt Nam.

Trước khi trận đấu khai cuộc, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ các phương án chiến thuật tại buổi tập ngày 27-8. Trận tứ kết giữa 2 đội sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam).

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau theo chương trình chính thức của châu Á là ở ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Lúc đó, đội nữ Trung Quốc thắng 3-0.

Sau 3 năm, 2 đội bóng đã thay đổi nhiều về lực lượng cầu thủ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có các VĐV trẻ kết hợp với cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu Giải vô địch châu Á 2026. Thế nên, tinh thần toàn đội là thoải mái ra sân nỗ lực về chuyên môn. Với trận này, cầu thủ nữ Việt Nam có quyền tin tưởng hướng đến một kết quả tốt.

Trận tứ kết còn lại sẽ cuộc thi đấu giữa đội nữ Indonesia và Iran. Nếu thắng tại tứ kết, Đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia lọt vào bán kết đồng thời có mặt trong top 4 đội nữ mạnh nhất châu Á.

Lịch thi đấu ngày 28-8:

14h00: Indonesia - Iran

18h30: Trung Quốc - Việt Nam

MINH CHIẾN