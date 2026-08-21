Siêu máy tính dự đoán Vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2026-27: Arsenal, Chelsea, Man United dễ thắng

Tại vòng 1, trong khi nhà đương kim vô địch Arsenal hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi để bảo vệ ngôi vương, thì hai đội bóng thành Manchester đều có các trận đấu khó đoán. Vòng 1 cũng là màn ra mắt của hàng loạt HLV mới từ Chelsea, Liverpool đến Newcastle.

Ảnh: OPTA

Nhà đương kim vô địch Arsenal sẽ là đội bóng mở màn cho mùa giải mới trong trận đấu diễn ra vào tối thứ Sáu gặp tân binh Coventry City. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta bước vào trận đấu này với tâm lý cực kỳ hưng phấn sau khi thắng Siêu cúp Anh (Community Shield) bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Manchester City.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Arsenal là đội có khả năng giành chiến thắng cao nhất vòng đấu này, lên tới 80.4%. "Pháo thủ" có truyền thống khởi đầu rất tốt khi đã thắng trận mở màn ở cả 4 mùa giải Ngoại Hạng Anh gần nhất, đồng thời thắng cả 3 trận ra quân khi tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch.

Đây cũng là cơ hội để Mikel Arteta tìm kiếm chiến thắng thứ 150 tại Ngoại Hạng Anh trên cương vị thuyền trưởng Arsenal, nơi ông đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Frank Lampard (HLV của Coventry) trên mọi đấu trường. Ngoài ra, lực lượng của Arsenal dự kiến sẽ được tăng cường khi Ezri Konsa được cho là chuẩn bị gia nhập đội bóng từ Aston Villa.

Manchester United có cơ hội bỏ túi 3 điểm trên sân khách trong trận đấu sớm ngày thứ Bảy trước tân binh Hull City. "Quỷ đỏ" được siêu máy tính Opta đánh giá là đội khách có khả năng giành chiến thắng cao nhất vòng đấu này với tỷ lệ 68.1%, so với chỉ 12.9% cơ hội thắng của đội chủ nhà.

Thống kê lịch sử hoàn toàn ủng hộ Manchester United khi họ chưa từng thua ở vòng đấu mở màn khi đối đầu với các đội bóng mới thăng hạng (thắng 9, hòa 3). Ngược lại, Hull City chưa từng biết đến mùi chiến thắng trong cả 10 lần đối đầu với Man United tại Ngoại Hạng Anh (hòa 2, thua 8).

Michael Carrick cũng tỏ ra rất có duyên trước đối thủ này khi đã thắng 4 trên 6 lần chạm trán Hull trên cương vị huấn luyện viên. Ngoài ra Man United đã thắng trận ra quân Ngoại Hạng Anh 22 lần — nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Manchester City đang bước vào một chương mới đầy thử thách sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola. Trận đấu chính thức đầu tiên của kỷ nguyên mới đã khởi đầu bằng thất bại nặng nề 3-0 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh.

Giờ đây, tân thuyền trưởng Enzo Maresca sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên tại giải Ngoại hạng khi tiếp đón Bournemouth trên sân nhà trong bối cảnh vừa bán đi tiền vệ ngôi sao Rodri.

Dù vậy, siêu máy tính Opta vẫn đặt niềm tin vào bản lĩnh của nửa xanh thành Manchester với tỷ lệ chiến thắng đạt 63.3%, trong khi cơ hội của Bournemouth chỉ là 16.9%. Lịch sử chỉ ra rằng cả 4 huấn luyện viên gần nhất của Man City đều thắng trận ra quân tại giải đấu.



Trận đấu muộn ngày thứ Bảy là màn so tài giữa Brentford và Tottenham. Đội bóng Bắc London đã chi tiêu mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để hỗ trợ cho tân HLV Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, siêu máy tính Opta đánh giá Brentford là đội nhỉnh hơn trong trận đấu này với tỷ lệ thắng 40.9% so với 34.2% của Spurs.

Tottenham có thể tự tin nhờ thành tích chưa từng thua tại Brentford Community Stadium trong khuôn khổ Ngoại Hạng Anh, dù 4 trên 5 chuyến làm khách tại đây đã kết thúc với tỷ số hòa. Với việc Brentford chỉ thắng duy nhất 1 trận trong giai đoạn cuối mùa giải trước kể từ tháng Ba, De Zerbi hoàn toàn có cơ hội giành một kết quả thuận lợi trong ngày ra mắt người hâm mộ Gà Trống.

Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng đấu khai màn diễn ra trên sân St James' Park giữa Newcastle United và Liverpool. Điểm đặc biệt của trận đấu này là cả hai đội bóng đều đang được vận hành bởi những HLV mới.

Sự ra đi đột ngột của Eddie Howe trong giai đoạn tiền mùa giải đã đưa Matthias Jaissle lên nắm quyền tại Newcastle, trong khi Liverpool đã bổ nhiệm Andoni Iraola thay thế Arne Slot từ cuối mùa trước.

Cặp đấu giữa Newcastle và Liverpool luôn cống hiến những bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Lịch sử giải đấu ghi nhận đã có 198 bàn thắng được ghi trong các cuộc đối đầu giữa hai đội và chỉ cần thêm 2 bàn thắng nữa để mốc này chạm con số 200.

Mặc dù Newcastle đang có chuỗi 19 trận liên tiếp không thắng trước Liverpool tại Ngoại Hạng Anh (hòa 5, thua 14), siêu máy tính Opta lại nhận định trận đấu này cực kỳ khó đoán và có phần nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà Newcastle với 39.9% cơ hội thắng, so với 33.5% của Liverpool và 26.6% khả năng chia điểm.

Vòng 1 Ngoại Hạng Anh 2026-27 sẽ khép lại bằng trận Derby Tây London rực lửa giữa Fulham và Chelsea tại Craven Cottage. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa hai cựu HLV Real Madrid mùa trước là Xabi Alonso (hiện dẫn dắt Chelsea) và Álvaro Arbeloa (dẫn dắt Fulham).

Chelsea của Xabi Alonso được đánh giá cao hơn với 48.8% tỷ lệ chiến thắng trong các mô phỏng, so với 26.7% của Fulham. Chelsea đang rất khao khát phá dớp khi họ đã không thể thắng trận mở màn ở cả 3 mùa giải gần nhất (hòa 2, thua 1). Trong khi đó, Fulham cũng có phong độ ra quân nghèo nàn khi chỉ thắng đúng 1 lần trong 6 trận mở màn gần nhất tại Ngoại Hạng Anh.

HỒ VIỆT