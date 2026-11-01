CLB nữ TPHCM thua trận ra quân cúp châu Á

Dù thi đấu đầy cố gắng và có bàn rút ngắn tỉ số trong hiệp 2, CLB nữ TPHCM vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2 trước chủ nhà East Bengal (Ấn Độ) ở trận ra quân bảng B thuộc Cúp các CLB nữ châu Á 2026.

Nỗ lực của Trần Thị Thu Xuân (áo đỏ) không thể giúp CLB nữ TPHCM tránh khỏi thất bại ở trận ra quân Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. ẢNH: EAST BENGAL FC

Trước East Bengal được tăng cường lực lượng với 6 ngoại binh đến từ châu Phi và Nhật Bản, CLB nữ TPHCM nhập cuộc khá tự tin ở trận đấu vào tối 1-11 (giờ địa phương).

Ngay phút thứ 3, Ngô Thị Hồng Nhung có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp tấn công tốt của đội khách, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đối phương.

Sau những phút đầu chơi có phần lép vế, East Bengal dần kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân CLB nữ TPHCM. Phút 19, trung vệ Chesna Marie để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút từ cầu thủ đối phương. Trọng tài tham khảo công nghệ VS trước khi quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Fazila Ikwaput đánh bại thủ môn Trần Thị Kim Thanh, mở tỉ số trận đấu ở phút 21.

Có bàn dẫn trước, East Bengal tiếp tục tận dụng lợi thế về thể hình và tốc độ để tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 28, Resty Nanziri tung cú sút từ khoảng cách gần 30m đưa bóng dội xà ngang khung thành CLB nữ TPHCM. Đến phút 33, Ikwaput tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm khi càn lướt qua hàng phòng ngự đội khách trước khi dứt điểm quyết đoán, nâng tỉ số lên 2-0 cho East Bengal.

Bị dẫn trước 2 bàn, CLB nữ TPHCM vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Huỳnh Như có một tình huống đá phạt kỹ thuật ở phút 37 nhưng không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục thi đấu quyết tâm và tạo được một số tình huống lên bóng đáng chú ý. Nỗ lực của đội bóng Việt Nam được đền đáp ở phút 59. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Trần Thị Thu Xuân, Hồng Nhung nỗ lực đưa bóng vào trong để Đậu Nguyễn Quỳnh Anh đánh đầu tung lưới East Bengal, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

East Bengal nhỉnh hơn gấp đôi về số lượng ngoại binh so với CLB nữ TPHCM. EAST BENGAL FC



Bàn thắng giúp CLB nữ TPHCM thêm hưng phấn, nhưng trước đối thủ có lực lượng đồng đều và nhiều ngoại binh chất lượng, đại diện đến từ Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Ở chiều ngược lại, East Bengal chủ động khai thác những khoảng trống để tổ chức phản công. Ikwaput liên tiếp có cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể thắng được Kim Thanh. Một tình huống khác, Cù Thị Huỳnh Như cũng kịp thời lăn xả cứu thua cho đội nhà.

Những phút cuối trận, CLB nữ TPHCM tiếp tục cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra khác biệt. Chung cuộc, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi nhận thất bại 1-2 trước East Bengal trong ngày ra quân Cúp các CLB nữ châu Á 2026.

Kết quả này khiến hành trình tìm kiếm vé vào tứ kết của CLB nữ TPHCM trở nên khó khăn hơn. Ở 2 lượt trận còn lại tại bảng B, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ lần lượt chạm trán April 25 (á quân Giải nữ CHDCND Triều Tiên) ngày 4-11 và Hwacheon KSPO (nhà vô địch Hàn Quốc) ngày 7-11. Đây đều là những đối thủ rất mạnh, đến từ 2 nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á và thế giới.

Vì vậy, CLB nữ TPHCM sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp tại Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027. Cơ hội vẫn còn với cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, bởi giải đấu vẫn còn suất dành cho 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng vào vòng tứ kết.

HỮU THÀNH