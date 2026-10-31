Bóng đá trong nước

CLB nữ TPHCM sẵn sàng giành 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League

SGGPO

Sân chơi danh giá nhất dành cho các CLB nữ vô địch châu Á 2026-2027 chính thức khởi tranh vào ngày 1-11. Ở bảng B, CLB nữ TPHCM sẽ so tài cùng nhà vô địch Ấn Độ  - East Bengal.

CLB nữ TPHCM tự tin trong lần thứ 3 liên tiếp tranh tài ở đấu trường châu Á. Ảnh: HCMCW FC
CLB nữ TPHCM tự tin trong lần thứ 3 liên tiếp tranh tài ở đấu trường châu Á. Ảnh: HCMCW FC
873855972_1114945820902729_8200889464054613014_n.jfif
CLB nữ TPHCM sang Ấn Độ vào rạng sáng 29-10 và có 3 ngày tập luyện làm quen với điều kiện thời tiết, múi giờ... trước ngày AFC Champions League 2026 - 2027 khởi tranh.
855061748_39373413605635343_3106227999328934916_n.jfif
Theo quy định của AFC, mỗi đội được đăng ký 6 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ mang quốc tịch châu Á. CLB nữ TPHCM đã chốt danh sách 3 ngoại binh, trong đó có 2 thi đấu ở vị trí hậu vệ là Chesna Rielly Marie, Kayla Marie Siddiqi. Cầu thủ còn lại là tiền đạo người Brazil, Church Alves Gabriel, thường được gọi là Joelma.
865669905_28533776719657214_6796466133460370181_n.jfif
Tiền vệ Thu Xuân có mùa đầu tham dự đấu trường châu Á cùng CLB TPHCM. Cô là được bổ sung vào đội ở mùa giải vừa qua, góp phần giúp đội bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.
858133929_3382405621920752_5608487175127325938_n.jfif
876793596_1114178051311081_4017379002177326972_n.jfif
Ở tuổi 38, Thùy Trang vẫn là trụ cột ở khu trung tuyến CLB nữ TPHCM. Cô cũng là thành viên của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Thùy Trang cùng CLB TPHCM có lần thứ 3 liên tiếp tham dự đấu trường châu Á. Mục tiêu của đội lần này là tiếp tục phấn đấu vượt qua vòng bảng.
870975011_1075941042162706_5018933989917469840_n.jfif
Do chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (Pro) nên HLV Kim Chi đăng ký chức danh trợ lý ở giải lần này. HLV trưởng được điền tên cho ông Nguyễn Đức Cảnh.
871276902_1120053264161276_5372581099460004532_n.jpg
Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

CLB nữ TPHCM Sáng 29-10 Thu Xuân CLB TPHCM Tuổi 38 Múi giờ Ngoại binh Nguyễn Đức Cảnh Thùy Trang Pro

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn