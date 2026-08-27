Đội tuyển Việt Nam chạm nhiều cột mốc tại ASEAN Cup 2026

Đã qua rồi giai đoạn Thái Lan là số 1 khu vực Đông Nam Á, ngôi vị đội tuyển quyền lực nhất khu vực lúc này xứng đáng thuộc về các cầu thủ Việt Nam với 2 cúp vô địch và một lần á quân trong 3 giải gần nhất.

Xuân Son và Đình Bắc cùng nhận giải Vua phá lưới. Ảnh: AseanFootball

Với ngôi vô địch giành được vào tối 26-8, đội tuyển Việt Nam đã kéo dài mạch trận bất bại lên con số 26 trận liên tiếp dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik.

Con số thật ấn tượng so với 1 đội tuyển bóng đá. Riêng tại ASEAN Cup 2026, đội thi đấu 8 trận với thành tích thắng 6, hòa 2. Hai trận hòa là trước Singapore và Thái Lan (chung kết lượt về).

Các nhà vô địch ASEAN Cup 2026 còn chứng minh được sức mạnh toàn năng khi giành thêm 3 giải thưởng cá nhân với thủ môn xuất sắc (Lê Giang Patrik), Cầu thủ xuất sắc (Nguyễn Đình Bắc) và đồng danhh hiệu Vua phá lưới (Xuân Son và Đình Bắc).

Đội tuyển Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á và lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Trước đó đội hai lần vô địch vào các năm 2008 và 2018 nhưng sau đó không bảo vệ được ngôi vương.

Thành tích này cũng giúp HLV Kim Sang-sik là nhà cầm quân thành công nhất của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực với 2 ngôi vô địch ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công ngôi vô địch

Với Xuân Son, khi ghi được 5 bàn thắng, anh đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải đấu này hai lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới, sau Teerasil Dangda của Thái Lan.

Với 12 bàn sau hai kỳ ASEAN Cup, Xuân Son cũng gia nhập top chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup/ASEAN Cup. Hai chân sút đang đứng hạng 9 và 10 trong top này là Bambang (Indonesia) và Kiatisak (Tháng Lan) cùng 12 bàn.

Sau ASEAN Cup 2026, các đội tuyển tạm nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam cũng tạm chia tay để khởi tranh V-League 2026-2027.

Các đội sẽ gặp lại vào trung tuần tháng 9 với FIFA ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG