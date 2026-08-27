Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam giành gần trọn các giải thưởng cá nhân

SGGPO

Bên cạnh danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026 cùng tiền thưởng 300.000 USD, đội tuyển Việt Nam còn giành thêm 3/4 giải thưởng cá nhân tại lễ bế mạc và  trao giải ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc và Xuân Son cùng nhận giải Vua phá lưới với 5 bàn.
Đình Bắc và Xuân Son cùng nhận giải Vua phá lưới với 5 bàn.

Dù không có tên trong danh sách ghi bàn ở hai trận chung kết lượt đi và về, nhưng hai tay săn bàn Xuân Son và Đình Bắc chia nhau danh hiệu Vua phá lưới khi mỗi người có 5 lần lập công cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ hai liên tiếp Xuân Son đoạt danh hiệu này.

Trong khi đó cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Đình Bắc qua những thể hiện của anh từ đầu giải, và càng ấn tượng hơn khi chân sút này đang thuộc độ tuổi U23.

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Lê Giang Patrick xứng đáng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: SN)

Cuối cùng chính là Lê Giang Patrik, lần đầu tiên xuất hiện trong thành phần đội tuyển Việt Nam nhưng anh kịp tỏa sáng với vai trò người "gác đền" an toàn của đội tuyển Việt Nam. Nhiều pha cứu thua không tưởng cho đội nhà và có tên ở đội hình những nhà vô địch, Lê Giang xứng đáng được bình chọn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Giải còn lại là Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Yotsakon Burapha (9, Thái Lan).

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Xuân Son Đình Bắc Lê Giang Patrik ASEAN Cup Nguyễn Đình Bắc Tưởng thưởng Cầu thủ săn bàn Lê Giang Trần Quốc Tuấn Vua phá lưới

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