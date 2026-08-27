Đội tuyển Việt Nam giành gần trọn các giải thưởng cá nhân

Đình Bắc và Xuân Son cùng nhận giải Vua phá lưới với 5 bàn.

Dù không có tên trong danh sách ghi bàn ở hai trận chung kết lượt đi và về, nhưng hai tay săn bàn Xuân Son và Đình Bắc chia nhau danh hiệu Vua phá lưới khi mỗi người có 5 lần lập công cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ hai liên tiếp Xuân Son đoạt danh hiệu này.

Trong khi đó cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Đình Bắc qua những thể hiện của anh từ đầu giải, và càng ấn tượng hơn khi chân sút này đang thuộc độ tuổi U23.

Lê Giang Patrick xứng đáng nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: SN)

Cuối cùng chính là Lê Giang Patrik, lần đầu tiên xuất hiện trong thành phần đội tuyển Việt Nam nhưng anh kịp tỏa sáng với vai trò người "gác đền" an toàn của đội tuyển Việt Nam. Nhiều pha cứu thua không tưởng cho đội nhà và có tên ở đội hình những nhà vô địch, Lê Giang xứng đáng được bình chọn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Giải còn lại là Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Yotsakon Burapha (9, Thái Lan).

QUỐC CƯỜNG