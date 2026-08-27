Bóng đá trong nước

HLV Hudson: “Pha đá hỏng 11m là tình huống bước ngoặt của trận đấu”

SGGPO

Đội tuyển Thái Lan lại một lần nữa đứng nhìn các cầu thủ Việt Nam nâng cao chiếc Cúp vô địch. Kết quả gần như được tiên liệu trước khi họ đã thua 0-2 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, dù rất nỗ lực vào tối 26-8 nhưng họ không thể lật ngược tình thế.

HLV Hudson (Ảnh: MINH HOÀNG)
HLV Hudson (Ảnh: MINH HOÀNG)

Nhà cầm quân đội tuyển Thái Lan cho rằng mọi thứ xoay chuyển chóng vánh khi Thái Lan đá hỏng quả phạt 11m, tình huống mà các cầu thủ Việt Nam lấy lại thăng bằng và đá tốt hơn.

“Điều đầu tiên tôi muốn làm là chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ là một đối thủ mạnh và đã thể hiện rất ấn tượng. Sau hai trận đấu, Thái Lan xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa khi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội", HLV Hudson chia sẻ.

"Sau trận đấu này, tôi tin rằng đội của mình đã kiểm soát trận đấu khá tốt. Tuy nhiên, có nhiều điều xảy ra sau khi chúng tôi bỏ lỡ quả phạt 11m. Đó là một phần của trận đấu, chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Với các cầu thủ trẻ, đây là một kinh nghiệm rất tốt cho họ”.

Trả lời câu hỏi về việc Yotsakon Burapha được bầu danh hiệu Cầu thủ xuất sắc, ông Hudson nói: “Tôi rất vui khi các cầu thủ giành được những danh hiệu như vậy. Họ đã trưởng thành qua giải đấu này. Những gì họ thể hiện đã chứng minh rằng họ có thể thi đấu ở cấp độ này”.

Ông cũng gởi lời cám ơn đến các CLB khi đã hợp tác, nhả quân để đội có được đội hình tốt tham dự giải: “Tôi muốn cảm ơn các CLB vì đã cho phép cầu thủ lên tuyển. Nếu họ không sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi đã không thể có được đội hình như hôm nay”.

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