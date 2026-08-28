HA.GL đề nghị được tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa

Tin vui đến với làng bóng đá nữ Việt Nam khi ngày 28-8, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức có mong muốn tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trong thời gian tới.

Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa đến gần với giải bóng đá nữ VĐQG. Ảnh: BTC

Mọi chuyện được lãnh đạo Công ty cổ phần Thể thao CLB HAGL tiến hành nhanh chóng khi sáng 28-8, Công ty đã gửi công văn xin tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa. Hiện tại, đội đang tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I năm 2026 và đạt kết quả tốt.

Các cô gái xã Đăk Đoa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết gặp chủ nhà Lục Yên (Lào Cai). Trận chung kết sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai (29-8, VTV6 dự kiến truyền hình trực tiếp).

Từ kết quả trên, lãnh đạo Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đánh giá cao những thể hiện của đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa. “Công ty cổ phần Thể thao HAGL cho rằng thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của các cầu thủ, mà còn là niềm tự hào lớn của phong trào thể thao tỉnh nhà”, công văn nêu rõ.

Đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa (áo đỏ) đang tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: BTC

Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào bóng đá nữ của tỉnh, ban điều hành CLB và Học viện Bóng đá LPBank HAGL đề xuất tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng theo tinh thần chỉ đạo của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận, đội sẽ được đào tạo sẽ theo hướng chuyên nghiệp: đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của CLB và học viện. Về lâu dài, đội sẽ gia nhập hệ thống thi đấu quốc gia.

Ngoài việc xin tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa, bầu Đức còn quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội trước trận chung kết.

QUỐC CƯỜNG