Đội tuyển Thái Lan chờ tái đấu với đội tuyển Việt Nam

Ngay sau khi khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026, các đội tuyển bóng đá khu vực bắt đầu hướng đến một đỉnh cao mới mang tên FIFA ASEAN Cup 2026. Lịch thi đấu chính thức của giải đã được công bố, mang đến trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan vào cuối tháng 9 tới.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chờ chinh phục đỉnh cao mới. Ảnh: ANH KHOA

Sức hút từ "FIFA Days" và phần thưởng kỷ lục

Khác với các giải đấu khu vực thông thường, FIFA ASEAN Cup 2026 đặc biệt được mong đợi nhờ nằm trong hệ thống lịch thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days). Cụ thể, toàn bộ kết quả các trận đấu đều được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng thế giới. Các câu lạc bộ buộc phải nhả người, giúp các đội tuyển quốc gia quy tụ được lực lượng mạnh nhất.

Sức hút của giải đấu còn đến từ chế độ đãi ngộ vượt trội. Bên cạnh việc mỗi đội tham dự đều nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ xây dựng đội hình, mức tiền thưởng dành cho nhà vô địch tăng gấp 3 lần so với ASEAN Cup thông thường, lên tới 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng).

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để những "bại tướng" vừa qua như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia tìm kiếm cơ hội phục thù. Đáng gờm nhất vẫn là đội chủ nhà Indonesia. HLV John Herdman đang đứng trước cơ hội cuối cùng để khẳng định năng lực sau thất bại đáng thất vọng tại ASEAN Cup 2026.

Indonesia quyết tâm làm lại sau thất bại tại ASEAN Cup 2026

Tương tự, chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Anthony Hudson của Đội tuyển Thái Lan cũng đang lung lay. Sau màn trình diễn không như ý trước đó, chiến lược gia này hiểu rằng thêm một thất bại nữa tại giải đấu lần này gần như sẽ chấm dứt cơ hội trụ lại của ông với bóng đá xứ Chùa Vàng.

Tâm điểm Việt Nam - Thái Lan ngày 29-9

Giải đấu có 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Division 1 (hạng Premier) gồm 8 đội, tổ chức tại Indonesia, trong khi Division 2 (hạng Challenge) gồm 6 đội và được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ở hạng Division 1, bảng A gồm Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây được đánh giá là bảng đấu rất cân bằng.

Theo thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính hấp dẫn và khốc liệt sẽ đẩy lên cao trào ngay từ những lượt trận đầu tiên. Sau khi xác định thứ hạng tại mỗi bảng, hai đội nhất bảng sẽ bước thẳng vào trận chung kết tranh cúp vô địch; hai đội nhì bảng tranh hạng Ba; trong khi các đội xếp sau tiếp tục đá phân hạng 5 và 7 chung cuộc.

Thái Lan cũng hồi hộp chờ đợi cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam vào ngày 29-9 tới đây.

Theo lịch thi đấu chính thức, cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại bảng B sẽ diễn ra vào ngày 29-9. Đây là trận đấu mà người Thái quyết tâm đòi lại tất cả những gì đã mất sau thất bại trước thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa qua.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng bị khuất phục. HLV Kim Sang-sik với những "quân bài" quan trọng trong tay, sẵn sàng cho phương án bổ sung nhân sự ở chiến dịch này. Những cái tên nổi bật như cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô, tiền đạo vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch Olaha (CLB Công an TPHCM), hậu vệ Pendant Quang Vinh (Công an Hà Nội) cùng sự trở lại của cựu binh Duy Mạnh (Hà Nội FC) được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG