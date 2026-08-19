Khai mạc Khóa đào tạo trọng tài VAR năm 2026

Sau khi tiến hành khóa tập huấn trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp 2026-2027, sáng 19-8 đến lượt các trọng VAR bước vào chương trình tập huấn.

Khóa học có 25 học viên tham dự, trong đó có 2 học viên nước ngoài.

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 18-8 đến 27-8 tại trụ sở VFF, với sự tham dự của 25 học viên, trong đó có 23 học viên Việt Nam và 2 học viên nước ngoài (đến từ Lào và Malaysia).

Tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF cho biết đây là khóa đào tạo VAR thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là khóa đầu tiên do VFF trực tiếp chủ trì, với sự phối hợp về chuyên môn và kinh nghiệm của VPF.

Theo ông Trần Anh Tú, sau thời gian được triển khai tại các giải đấu quốc nội, công tác VAR tại Việt Nam đã có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, việc vận hành công nghệ này vẫn đặt ra không ít thách thức, bởi VAR là một lĩnh vực kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trọng tài không chỉ nắm vững quy trình mà còn phải có khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh nghề nghiệp.

Về kết quả triển khai VAR, ông Đặng Thanh Hạ, Trưởng Ban Trọng tài VFF đánh giá, việc áp dụng công nghệ VAR trong 3 mùa giải qua đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần hỗ trợ trọng tài đưa ra các quyết định chính xác hơn, đồng thời nâng cao tính công bằng trong các trận đấu. Tuy nhiên, ông cũng nhận xét, VAR tại Việt Nam mới được sử dụng ở mức cơ bản. Trong một số tình huống, góc quay chưa đủ rõ hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, khiến trọng tài gặp khó khăn khi đánh giá những pha bóng phức tạp.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc

Trong khuôn khổ khóa học, các học viên sẽ được đào tạo lý thuyết, làm quen với quy trình vận hành và thực hành các tình huống mô phỏng trên hệ thống VAR. Đây là bước quan trọng giúp học viên rèn luyện khả năng nhận diện tình huống, phối hợp giữa các vị trí và đưa ra quyết định theo đúng quy trình.

Trưởng Ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ trao đổi cùng các học viên bên màn hình VAR

Sau đó, dự kiến trong tháng 9, các học viên sẽ được kiểm tra thông qua một trận đấu thực tiễn. Những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ được FIFA công nhận, qua đó đủ điều kiện tham gia điều hành các trận đấu có sử dụng công nghệ VAR.

QUỐC CƯỜNG