Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam nhận cú sốc kép

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá trên nhiều phương diện.

Được kỳ vọng thế vai săn bàn của Xuân Son, nhưng điều đó quá khó với mẫu tiền đạo không mạnh khi đá mũi nhọn như Tài Lộc. Ảnh: ANH KHOA

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup, chuỗi 27 trận bất bại bị chặn đứng, đồng thời mất thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, chiến thắng tại Bandung tiếp tục giúp Thái Lan củng cố vị thế số một Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan tối 29-9 với chuỗi 27 trận liên tiếp không thua và cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Si Jalak Harupat đã tạo ra bước ngoặt hoàn toàn trái ngược.

Sarach Yooyen mở tỷ số cho Thái Lan ngay phút 10 bằng cú sút xa đẹp mắt. Việt Nam sau đó cố gắng đẩy cao đội hình và từng đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 37, nhưng bàn thắng của Nguyễn Tài Lộc không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Đến thời gian bù giờ hiệp hai, Chaiyaphon Otton tận dụng pha phản công để ấn định chiến thắng 2-0 cho “Voi chiến”.

Đội tuyển Việt lỡ trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Kết quả này khiến tuyển Việt Nam rơi vào cảnh thua đơn thiệt kép. Với hai trận toàn thắng, Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết trước một lượt đấu do lợi thế đối đầu trực tiếp. Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng, vì vậy mục tiêu thực tế còn lại ở giải đấu là giành suất dự trận tranh hạng 3. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa Pakistan ở lượt cuối để lấy vé tham dự trận tranh HCĐ.

Nỗi tiếc nuối càng lớn khi thất bại tại Bandung cũng khép lại chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Trước khi gặp Thái Lan, “Những chiến binh sao vàng” đã trải qua gần hai năm không thua. Chính Thái Lan là đội gần nhất đánh bại Việt Nam trước chuỗi thành tích ấy, với chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu ngày 10-9-2024.

Trận thua còn tác động đến điểm số FIFA của Việt Nam. Theo bảng xếp hạng thời gian thực, đội tuyển bị trừ 4,87 điểm, còn 1.235,82 điểm. Một số nguồn cập nhật Việt Nam ở vị trí 99 thế giới, trong khi thứ hạng chính thức vẫn cần chờ FIFA công bố ở kỳ tiếp theo. Ở chiều ngược lại, Thái Lan được cộng 4,87 điểm, nâng tổng điểm lên 1.258,84 và được bảng tính trực tiếp xếp hạng 90 thế giới.

Thái Lan thăng tiến trên BXH FIFA. Ảnh: ANH KHOA

Hai chiến thắng liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam vì thế mang lại cho Thái Lan nhiều lợi thế cùng lúc là chiếc vé chung kết sớm, thêm điểm FIFA và sự hưng phấn trước giai đoạn quyết định.

Còn với tuyển Việt Nam, thất bại 0-2 là bước lùi đáng kể sau quãng thời gian dài duy trì sự ổn định. Cánh cửa vô địch đã khép lại, chuỗi bất bại cũng dừng lại ở con số 27. Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik giờ là trận gặp Pakistan và mục tiêu giành quyền bước vào trận tranh hạng 3 để khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách tốt hơn.

GIA HUY