Bán kết ASIAD 20: Hai đại chiến, một giấc mơ vàng

Chiều 30-9, hai trận bán kết ASIAD 20 sẽ xác định hai cái tên cuối cùng bước vào cuộc chiến vì huy chương vàng.

U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh từ đầu giải, trong đó có trận thắng cách biệt 4-0 trước đội U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bán kết bóng đá nam ASIAD 20 ngày 30-9 đưa Hàn Quốc đối đầu Trung Quốc, trong khi Nhật Bản chạm trán Uzbekistan. Mỗi cặp đấu mang một sắc thái khác nhau, nhưng khoảng cách giữa giấc mơ HCV và trận tranh hạng 3 giờ chỉ còn 90 phút.

Hàn Quốc trước thử thách Trung Quốc

Bóng đá Hàn Quốc bước vào bán kết với sức ép lớn nhất trong bốn đội. Sau ba kỳ ASIAD liên tiếp giành HCV, đội bóng xứ kim chi đến Nhật Bản với mục tiêu kéo dài chu kỳ thống trị. Nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng gây áp lực với cường độ cao tiếp tục là vũ khí quan trọng của họ.

Tuy nhiên, Trung Quốc có lý do để tin vào cơ hội tạo bất ngờ. Việc trở lại bán kết ASIAD sau 28 năm giúp đội bóng này giải tỏa đáng kể áp lực. Đáng chú ý, ở cấp độ U22, Trung Quốc từng hai lần đánh bại Hàn Quốc trong năm 2025. Kết quả quá khứ không quyết định cuộc đấu ngày 30-9, nhưng mang lại điểm tựa tâm lý đáng kể.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, thu hẹp không gian ở trung tuyến rồi tìm cơ hội bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Hàn Quốc ngược lại cần tránh nóng vội. Nếu không thể tìm bàn thắng sớm, nhà đương kim vô địch có thể phải đối diện một trận đấu khó chịu hơn dự kiến.

Nhật Bản và bài toán Uzbekistan

Nếu Hàn Quốc - Trung Quốc là cuộc chiến giữa vị thế và khát vọng tạo bất ngờ, màn so tài Nhật Bản - Uzbekistan lại hứa hẹn giàu tính chiến thuật.

Lợi thế sân nhà giúp Nhật Bản nhận được sự cổ vũ lớn, nhưng áp lực dành cho họ cũng tăng theo từng vòng đấu. Bóng đá trẻ Nhật Bản vốn nổi bật với khả năng kiểm soát bóng, phối hợp ở tốc độ cao và sự linh hoạt trong cách tổ chức tấn công. Trước Uzbekistan, họ cần duy trì sự chính xác bởi đối thủ đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống dù nhỏ nhất.

U23 Uzbekistan từng thắng U23 Việt Nam ở vòng bảng. Ảnh: Hoàng Hồ/VFF

Uzbekistan những năm gần đây đã trở thành một thế lực đáng chú ý của bóng đá trẻ châu Á. Thể hình, sức mạnh tranh chấp cùng khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhanh khiến đại diện Trung Á đặc biệt nguy hiểm trong những trận đấu loại trực tiếp.

Vì thế, Nhật Bản có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng quyền chủ động chưa chắc đồng nghĩa với một thế trận dễ dàng. Uzbekistan đủ kiên nhẫn để chờ thời điểm tung đòn phản công.

Sau vòng bảng và những cuộc đấu loại trực tiếp căng thẳng, ASIAD 20 giờ chỉ còn bốn ứng viên. Hàn Quốc muốn bảo vệ ngai vàng, Trung Quốc tìm kiếm cột mốc lịch sử, Nhật Bản khát khao đăng quang trên sân nhà, còn Uzbekistan quyết tâm khẳng định sức mạnh của bóng đá Trung Á.

KHÁNH VÂN