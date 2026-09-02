Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị so tài cùng đội tuyển nữ Trung Quốc

Theo đúng kế hoạch, ngày 2-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu đợt tập huấn cuối cùng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản.

Tuyết Ngân (giữa) cùng các đồng đội lên đường sang tập huấn tại Trung Quốc vào ngày 2-9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đây được xem là đợt tập huấn quan trọng của tuyển nữ Việt Nam giúp HLV Hoàng Văn Phúc rà soát lần cuối lực lượng trước khi chốt danh sách tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2-9 đến 11-9. Trong những ngày đầu, Ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Tiếp đến là thi đấu tập huấn.

Cụ thể đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu trong thời gian ở Trung Quốc. Ngày 5-9, đội sẽ thi đấu với CLB nữ Jiangsu Nanjing, trước khi có trận đấu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9-9. Những cuộc chạm trán này được xem là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá năng lực của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi bước vào ASIAD.

Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc ở giải Tam hùng năm 2024. Ảnh: VFF

Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tham dự ASIAD 2026. Môn bóng đá nữ của Đại hội Thể thao châu Á sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-9.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14-9. Ba ngày sau, ngày 17-9, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Nhật Bản và lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra ngày 21-9 sẽ chạm trán đội tuyển nữ Thái Lan.

Với lịch thi đấu liên tiếp trước những đối thủ mạnh, công tác chuẩn bị về chuyên môn và thể lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đợt tập huấn tại Tô Châu vì vậy được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng bước vào hành trình tại ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu cao nhất.

KHÁNH VÂN