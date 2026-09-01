CLB nữ TPHCM sắp xác định đối thủ ở Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027

Sau khi kết thúc vòng sơ loại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chuẩn bị bốc thăm chia bảng cho AFC Womens Champions League 2026-2027 (Cúp C1 nữ châu Á). Mùa bóng năm nay, CLB nữ TPHCM lần thứ ba liên tiếp đại diện Việt Nam tham dự.

Năm thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM tham dự sân chơi cao nhất dành cho CLB nữ châu Á. Ảnh: CLB nữ TPHCM

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được thực hiện vào ngày 3-9 tới, với sự tham dự của 12 đội. Trước khi bốc thăm, AFC đã phân các đội vào 4 nhóm hạt giống.

Cụ thể, nhóm 1 gồm: Naegohyang Women’s FC (CHDCND Triều Tiên), Melbourne City FC (Australia), Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc). Nhóm 2 gồm: INAC Kobe Leonessa (Nhật Bản), Beijing Jingtan (Trung Quốc), CLB nữ TPHCM. Nhóm 3 gồm: Bam Khatoon FC (Iran), Kaya FC-Iloilo (Philippines), 4.25 Sports Club (CHDCND Triều Tiên). Nhóm 4 gồm: East Bengal FC (Ấn Độ), PFC Nasaf (Uzbekistan) và Ayeyawady FC (Myanmar).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp CLB nữ TPHCM tham dự đấu trường Cúp C1 nữ châu Á, nhưng lần này sẽ rất khó khăn khi không còn đóng vai trò chủ nhà của bảng đấu.

Theo điều lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt theo hình thức tập trung ở 1 sân đăng cai vòng bảng. Mỗi bảng chọn 2 đội nhất, nhì cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Mỗi đội được đăng ký 6 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ quốc tịch châu Á.

CLB nữ TPHCM đang có phong độ tốt ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026

CLB nữ TPHCM hiện đang có phong độ tốt khi dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2026, sau 10 vòng đấu và đến gần với thành tích bảo vệ ngôi vô địch.

QUỐC CƯỜNG