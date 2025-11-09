Giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025 khép bằng những trận chung kết sôi nổi

Giải đấu chính thức bế mạc sau 3 ngày tranh tài và thu hút gần 400 tay vợt với nhiều gương mặt chuyên nghiệp tham gia.

Trận chung kết nội dung đồng đội nam nâng cao đã diễn ra quyết liệt ở ngày cuối 9-11. Ảnh: QUANG THÁI

Ngoại trừ nhóm tuyển thủ quốc gia đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị SEA Games 33-2025 không thể góp mặt, giải bóng bàn báo Hà Nội Mới 2025 vẫn thu hút nhiều tay vợt chuyên nghiệp thi đấu. Chiều tối ngày 9-11, giải đã bế mạc tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).

Ở giải năm nay, các chuyên nghiệp đã tranh tài như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh...

Tại ngày 9-11, tại trận chung kết nội dung đồng đội nam nâng cao, các tay vợt Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hoàng Lâm, Phạm Thanh Sơn (đội Thiên Văn) đã thắng 3-2 trước các tay vợt Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Duy Phong, Trần Mạnh Cường (đội SBTC) để giành ngôi vô địch.

Ở nội dung đơn nam nâng cao, tay vợt Nguyễn Xuân Bắc thắng Hoàng Minh Tuấn tại trận chung kết, giành HCV. Trong khi đó, tay vợt Trần Quốc Bình (NXB Đại học Quốc gia) giành ngôi vô địch đơn nam lãnh đạo. Năm nay, tay vợt quen thuộc của bóng bàn TPHCM là Trần Huy Bảo đã tranh tài nhưng không giành được huy chương.

Ban tổ chức trao thưởng cho nội dung đơn nam nâng cao. Ảnh: QUANG THÁI

Toàn giải, các tay vợt đã tranh tài 12 nội dung gồm: đơn nam lãnh đạo; đồng đội nam hạng nâng cao; đồng đội nam hạng phong trào; đơn nam hạng nâng cao; đơn nam hạng phong trào dưới 45 tuổi; đơn nữ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nam hạng phong trào từ 45 tuổi trở lên; đôi nam nữ hơn 45 tuổi; đôi nam nữ dưới 45 tuổi; đôi nữ hơn 45 tuổi.

“Giải năm nay có sự phát triển vượt bậc, thể hiện ở số lượng các đội tham gia thi đấu tăng khoảng 15% so với mùa giải trước. Nhằm tăng tính hấp dẫn của giải, chúng tôi đã quyết định nâng giá trị giải thưởng lên hơn 160 triệu đồng, tăng 10% so với mùa giải trước”, đại diện ban tổ chức, Phó Tổng biên tập báo Hà Nội Mới, nhà báo Lại Bá Hà nhấn mạnh.

MINH CHIẾN