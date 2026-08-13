Tài năng trẻ Nguyễn Viết Ái: Người đủ sức kế cận các đàn anh Đỗ Quốc Luật và Bùi Thế Anh

Nguyễn Viết Ái đã giành 2 HCV ở nội dung 5.000m và 10.000m nhóm tuổi U20 của giải đấu. Ảnh: VIẾT ÁI

Trên đường chạy tại sân vận động Bạc Liêu (Cà Mau), Nguyễn Viết Ái đã giành được HCV nội dung 5.000m (15’33”25) và HCV 10.000m (32’53”63) ở cuộc đấu dành cho nhóm tuổi U20.

Dưới thời tiết nắng gắt và nóng như đổ lửa tại Cà Mau, đôi chân của Nguyễn Viết Ái gần như không mỏi mệt để không chập một nhịp qua mỗi vòng chạy trên sân và tự tin về đích đầu tiên, đoạt cú đúp HCV quan trọng trong sự nghiệp.

Ít người biết, năm 2021 mới là lần đầu tiên Nguyễn Viết Ái tham dự các giải đấu chạy dài ở cấp độ THCS tại quê nhà. Tới năm 2022, Viết Ái lần đầu có được một ngôi á quân ở cự ly 5km khi tham dự giải marathon Quảng Bình. Trong trao đổi, Viết Ái từng chia sẻ rằng: “Em là người thích điền kinh. Vì vậy, bản thân em luôn thấy hứng thú khi xỏ giầy và chạy để có những kết quả vượt ngưỡng chính mình”.

Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 2007 người quê gốc Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị, đã thật sự phát triển chuyên môn sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn vào điền kinh chạy dài chuyên nghiệp tại Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng vào năm 2022. Môi trường thể thao quân ngũ có kỷ luật cao. Đồng thời, được hướng dẫn kỹ thuật cơ bản để tập và chạy bền đường dài, Viết Ái được phát triển tốt nhất thể lực, khả năng của bản thân.

Thật hữu duyên, đội điền kinh Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng là nơi đã sản sinh ra 2 cựu tuyển thủ quốc gia từng giành nhiều thành tích ở các cự ly dài là Đỗ Quốc Luật và Bùi Thế Anh. Viết Ái cho rằng, mình chưa thể là người có thể thay thế những kết quả của đàn anh đi trước là Đỗ Quốc Luật và Bùi Thế Anh, nhưng những chia sẻ kinh nghiệm từ họ là chỉ bảo quý giá giúp bản thân cải thiện chuyên môn hữu hiệu.

Tháng 3 năm nay, Nguyễn Viết Ái đã giành HCV nội dung 10km nam trẻ tại giải vô địch marathon quốc gia báo Tiền Phong 2026 khi tranh tài tại Khánh Hòa với kết quả 31’41”00. Viết Ái hoàn thành nhiệm vụ khi bảo vệ thành công tấm HCV do mình từng có trong nội dung trên ở giải đấu năm trước. Tại giải vô địch marathon quốc gia 2025, chân chạy này đã về nhất, đạt HCV với thời gian 30’49”00.

HLV Nguyễn Tuấn Viết của đội điền kinh Đoàn TDTT Bộ đội Biên phòng đã chia sẻ: “Em Viết Ái là một trong những VĐV đang phát triển tốt về chuyên môn ở các cự ly dài. Theo những chỉ số trong tập luyện và thi đấu thực tế, Viết Ái đã cải thiện rất nhiều về thành tích qua những năm gần đây. Chúng tôi đánh giá em đủ cơ hội chinh phục một số thành tích cao trong thời gian tới”.

Viết Ái đã có HCV cự ly 10km nam trẻ tại giải vô địch marathon quốc gia 2025 và 2026. Ảnh: TPM

Tính về thời gian tập luyện điền kinh chạy bộ chuyên nghiệp, Viết Ái mới có vỏn vẹn 4 năm kinh nghiệm Tuy vậy, tố chất của VĐV này được thể hiện từ kết quả thi đấu thực tế thay cho những chia sẻ bằng lời.

Viết Ái từng cho biết, ước mơ của bản thân là hướng tới được cơ hội khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam ở tương lai. Bất kỳ VĐV điền kinh chuyên nghiệp nào cũng muốn một lần thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu được phát triển tốt nhất chuyên môn, gương mặt trẻ Nguyễn Viết Ái đủ khả năng chinh phục thành tích cao như các đàn anh Đỗ Quốc Luật hay Bùi Thế Anh từng có.

MINH CHIẾN