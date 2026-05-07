Đội tuyển bắn cung Việt Nam lần đầu tiên giành HCĐ Cúp thế giới 2026

Các cung thủ nam của đội tuyển bắn cung Việt Nam làm nên lịch sử với tấm HCĐ đầu tiên ở giải đấu thuộc cấp độ Cúp thế giới đang tranh tài tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Đội tuyển bắn cung Việt Nam giành HCĐ tại Cúp thế giới 2026 khi vượt qua đội tuyển Mỹ. Ảnh: PHAN TRỌNG

Trưa ngày thi đấu 7-5 tại Thượng Hải (Trung Quốc), các cung thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu tại Cúp thế giới 2026 (chặng 2) và Ban huấn luyện đã thông tin cho biết VĐV đã làm nên lịch sử quan trọng.

Mọi sự chú ý được hướng về trận tranh HCĐ nội dung cung 1 dây đồng đội nam giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Mỹ. Đội hình thi đấu của bắn cung Việt Nam gồm 3 cung thủ hàng đầu là Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy. Trải qua các lượt bắn, 3 cung thủ của Việt Nam đã xuất sắc thắng đội tuyển Mỹ với tỷ số 5-3 để có tấm HCĐ. Đây là thành tích huy chương đầu tiên của đội tuyển bắn cung nam tại Cúp thế giới do Liên đoàn bắn cung thế giới tổ chức.

Để lọt tới trận tranh huy chương đồng, đội bắn cung 1 dây đồng đội nam Việt Nam đã thắng Israel 5-1 ở tứ kết. Tại trận bán kết, chúng ta thua 1-5 trước đội Hàn Quốc. Tuy nhiên trận đấu tranh HCĐ đã được các cung thủ Việt Nam sửa sai và làm nên kết quả có giá trị.

Tại nội dung cung 1 dây đồng đội nữ, 3 cung thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp và Hoàng Phương Thảo của Việt Nam để thua đáng tiếc 4-5 trước đội Ấn Độ ở trận tứ kết nên dừng bước.

Cúp bắn cung thế giới 2026 (chặng 2) diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) là chương trình thi đấu quốc tế thứ 2 trong năm nay của đội tuyển bắn cung Việt Nam. Ban huấn luyện đã cử 11 cung thủ thuộc các nội dung cung 1 dây, 3 dây nam, nữ tới Trung Quốc thi đấu. “Tấm HCĐ tại nội dung đồng đội cung 1 dây nam của đội tuyển thật sự là kết quả khích lệ. Chúng tôi rất hy vọng các em tiếp tục giữ tinh thần tốt để có thêm thành tích trong các giải quốc tế ở năm 2026”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân trao đổi.

Với các nội dung cá nhân, đội tuyển bắn cung Việt Nam vẫn còn tuyển thủ Nguyễn Duy tranh tài cung 1 dây nam trong khi Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp vẫn thi đấu cung 1 dây nữ. Các trận đấu tiếp theo của vòng 3 diễn ra ngày 8-5. Cúp thế giới 2026 (chặng 2) tại Thượng Hải (Trung Quốc) kéo dài tới hết ngày 10-5.

Tới Trung Quốc lần này, danh sách đội bắn cung Việt Nam gồm 11 tuyển thủ: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Trần Xuân Hưởng, Dương Duy Bảo và Hoàng Thị Mai. Trước đó ở tháng 3, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tham dự Cúp châu Á 2026 tại Thái Lan. Khi đó, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ có HCB cung 1 dây cá nhân nam trong khi Phi Vũ/Lộc Thị Đào có HCĐ cung 1 dây đồng đội nam-nữ. Với nội dung cung 3 dây, đội hình Đặng Công Đức, Phạm Ngọc Tú, Trần Xuân Hưởng đã giành HCB đồng đội nam.

Theo Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam, chương trình thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Trung Quốc là một trong những cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để các HLV có thêm điều chỉnh cho nhóm cung thủ chủ lực chuẩn bị ASIAD 20.

MINH CHIẾN