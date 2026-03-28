Nguyễn Hoàng Phi Vũ và đội bắn cung Việt Nam xuất sắc giành 3 huy chương Cúp châu Á 2026

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có khởi đầu tốt trong giải đầu tiên của năm mới 2026 bằng việc lọt vào 2 chung kết Cúp bắn cung châu Á 2026.

Cung thủ Phi Vũ đã thể hiện phong độ tốt tại Cúp châu Á 2026. Ảnh: WORLDARCHERY

Cúp bắn cung châu Á 2026 khép lại vào ngày tranh tài 28-3 tại Thái Lan. Năm nay, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã góp mặt và để lại ấn tượng với những kết quả huy chương đáng nhớ.

Trong lần trở lại với đội tuyển bắn cung Việt Nam năm nay, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã thể hiện phong độ xuất sắc để ghi tên vào chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây nam. Ở nội dung này, đội bắn cung Việt Nam có Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lê Quốc Phong và Nguyễn Minh Đức thi đấu. Quốc Phong và Minh Đức sớm dừng bước sau những vòng đầu. Dù vậy, Phi Vũ đã bình tĩnh thi đấu và lần lượt vượt qua các đối thủ của Hongkong (Trung Quốc), Kazakhstan, Trung Quốc và Malaysia. Tại chung kết, Phi Vũ đã thi đấu trước cung thủ Torgubaev Bair nhưng thua sít sao 5-6 nên nhận tấm HCB.

Đây cũng là huy chương quốc tế đầu tiên của Phi Vũ và đội tuyển bắn cung Việt Nam ở năm 2026. Nối tiếp kết quả này, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và đồng đội Lộc Thị Đào đã giành HCĐ tại nội dung cung 1 dây đồng đội hỗn hợp nam nữ. Ngoài ra, đội cung 3 dây nam gồm Đặng Công Đức, Phạm Ngọc Tú, Trần Xuân Hưởng đã giành HCB. Cung thủ Việt Nam thua với tỷ số 225-231 trước đội Bangladesh.

Cúp bắn cung châu Á 2026 cũng được Liên đoàn bắn cung thế giới tính là chặng tích lũy điểm xếp hạng trong hành trình hướng tới Olympic 2028.

MINH CHIẾN

