Đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành 2 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ có những bài học kinh nghiệm từ sau giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Chia sẻ từ ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết các cung thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025 sẽ hướng tới mục tiêu phấn đấu giành 2 HCV. Giải vô địch châu Á 2025 khép lại tại Bangladesh vào ngày 14-11 là cuộc đấu quốc tế cuối cùng để tất cả cung thủ trọng điểm Việt Nam tích lũy chuyên môn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Ở giải vô địch châu Á năm nay, đội tuyển bắn cung Việt Nam chưa chạm tay vào thành tích huy chương. Tuy nhiên, ban huấn luyện cho biết từng tuyển thủ trọng điểm đều rút kinh nghiệm thông qua giải đấu nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng là SEA Games 33-2025.

Trong tháng 9, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã thi đấu giải vô địch thế giới 2025 ở Hàn Quốc. Với các cung thủ của nội dung cung 1 dây và cung 3 dây, đó là cuộc tranh tài mang lại những giá trị chuyên môn tích cực bởi tuyển thủ Việt Nam đã đọ sức trước nhiều đối thủ có trình độ cao.

Mục tiêu phấn đấu giành 2 HCV tại SEA Games 33-2025 được ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam và chuyên gia Hàn Quốc xây dựng dựa trên lực lượng tuyển thủ đang có cũng như dự báo các kết quả có khả năng đạt được. Bắn cung đã vắng mặt tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã giành được 5 huy chương (4 HCB, 1 HCĐ). Các cung thủ từng thi đấu giành huy chương SEA Games 31 như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Nguyễn Duy, Nguyễn Thị Hải Châu… vừa tham dự giải vô địch thế giới 2025. Họ vẫn đang được đánh giá sẽ có cơ hội hiện thực mục tiêu huy chương tại SEA Games 33-2025.

Theo thông báo của chủ nhà Thái Lan, môn bắn cung tổ chức 10 nội dung. Trong đó, có 4 nội dung dành cho nam (cung 1 dây, cung 3 dây), 4 nội dung dành cho nữ (cung 1 dây, cung 3 dây) và 2 nội dung hỗn hợp nam nữ.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam về nước ngày 15-11 sau giải vô địch châu Á 2025, tiếp tục tập luyện tại Hà Nội rồi sang Thái Lan tranh tài vào tháng 12.

