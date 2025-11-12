Các môn khác

Tuyển thủ Lê Quốc Phong dừng bước ở nội dung cá nhân giải vô địch bắn cung châu Á 2025

Lê Quốc Phong giữ sự tập trung nhất để tìm thành tích tại giải bắn cung vô địch châu Á 2025 nhưng chưa thành công tại nội dung cá nhân.

Lê Quốc Phong chưa thành công ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: WORLD ARCHERY
Lê Quốc Phong đã tham dự nội dung cá nhân cung 1 dây tại giải vô địch châu Á 2025 đang tổ chức ở Bangladesh. Trong các lượt bắn của mình, Lê Quốc Phong lọt tới vòng 3. Tại vòng đấu này, cung thủ của Việt Nam để thua Ram Krishna Saha (Bangladesh) với tỷ số 5-6 nên dừng bước. Đây là kết quả đáng tiếc bởi Quốc Phong có thời điểm đủ cơ hội vượt lên nhưng các mũi tên lại không giành được điểm vượt qua đối thủ.

Cùng nội dung, cung thủ Nguyễn Duy đã lọt vào vòng 4. Tại đây, Nguyễn Duy để thua Dastan Karimov với kết quả 1-7 nên cũng dừng bước ở cá nhân cung 1 dây nam.

Đối với cung 1 dây nữ, đội tuyển bắn cung Việt Nam có 4 tuyển thủ thi đấu nội dung cá nhân gồm Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Lộc Thị Đào và Triệu Huyền Diệp. Duy nhất Triệu Huyền Diệp là người lọt tới vòng 3. Tuy nhiên, cô gặp phải đối thủ mạnh là hạt giống số 2 Nam Suhyeon (Hàn Quốc) do đó thua với tỷ số 2-6 nên dừng bước.

Ở các cuộc tranh tài cung 3 dây, đội tuyển bắn cung Việt Nam không có cung thủ nào lọt tới tứ kết. Tại nội dung cung 3 dây cá nhân nam, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Dũng đạt kết quả tốt nhất khi lọt vào vòng 3 nhưng để thua Sahil Rajesh Jadhav (Ấn Độ) với kết quả 143-147 nên bị loại. Trong nội dung cung 3 dây cá nhân nữ, các tuyển thủ Nguyễn Thị Hải Châu, Lê Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị Kim Anh thua trận tại vòng 2.

Giải vô địch châu Á 2025 còn tranh tài tới hết ngày 14-11, các cung thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu những nội dung còn lại của giải.

