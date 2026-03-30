Tuyển thủ bắn cung tiếp tục tranh tài ở giải quốc gia sau khi dự Cúp châu Á 2026

Các tuyển thủ của đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có mặt tại Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị thi đấu ngay sau khi khép lại Cúp châu Á 2026.

VĐV bắn cung sẽ tranh tài giải cây cung xuất sắc quốc gia 2026 ở Quảng Ninh. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã về nước sau chương trình thi đấu Cúp châu Á 2026 ở Thái Lan vừa qua. Tại giải đấu này, đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự các nội dung cung 1 dây, 3 dây dành cho nam, nữ và giành được 2 HCB, 1 HCĐ.

“Các VĐV về nước, tiếp tục đến Quảng Ninh thi đấu giải cây cung xuất sắc quốc gia 2026. Đây là chương trình thi đấu đầu tiên ở trong nước của năm 2026, do vậy chúng tôi tạo điều kiện tối đa để tuyển thủ được tranh tài và tiếp tục kiểm tra phong độ”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Trọng Quân cho biết.

Giải đấu thu hút hơn 200 cung thủ cả nước góp mặt. VĐV sẽ bước vào tranh tài nội dung cá nhân, đôi, đồng đội nam - nữ cung 1 dây và 3 dây. Ngoài ra, VĐV còn tranh tài nội dung toàn năng ở các cự ly và đồng đội, đôi, phối hợp nam-nữ. Giải diễn ra từ ngày 3-4 tới 10-4. Năm ngoái, các đơn vị dẫn đầu thành tích huy chương tại giải đấu lần lượt là Hà Nội, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Quảng Ninh

Các tuyển thủ vừa tham dự Cúp châu Á 2025 gồm Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Thị Mai, Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Trần Xuân Hưởng, Đặng Công Đức, Lê Phạm Vân Anh, Phạm Ngọc Tú, Nguyễn Minh Đức đã tới Quảng Ninh sau tranh tài ở Thái Lan vừa qua.

MINH CHIẾN

