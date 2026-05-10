Đội tuyển bắn cung Việt Nam hoàn thành Cúp thế giới 2026 với 1 HCĐ

Đội bắn cung Việt Nam đã thi đấu tốt tại Cúp thế giới 2026 ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: MINH MINH

Ngày 10-5 là ngày thi đấu cuối của giải. Tuy nhiên, đội tuyển bắn cung Việt Nam không có thêm cung thủ giành được huy chương.

Sau tấm HCĐ nội dung cùng 1 dây đồng đội nam, chúng ta tiếp tục thi đấu các lượt tranh tài cá nhân của cung 1 dây nam, nữ.

Tại cung 1 dây cá nhân nam, cung thủ Nguyễn Duy là người có kết quả tốt nhất khi lọt tới vòng 3. Dù thế, Nguyễn Duy để thua với kết quả 0-6 trước Marcus D’Almeida (Brazil).

Ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, cung thủ Lộc Thị Đào đã vào vòng 3. Đáng tiếc, cô thua trước đối thủ mạnh là Lee Yunji (Hàn Quốc) với tỷ số 0-6 nên bị loại. Trong khi đó, Triệu Huyền Diệp đã thi đấu trước Deepika Kumari (Ấn Độ) nhưng cũng thua 0-6 chung cuộc tại vòng 3. Đối với nội dung cung 3 dây, chúng ta cũng không có cung thủ nào lọt vào nhóm tranh huy chương cá nhân nam, nữ.

Vào tháng 6, Cúp thế giới 2026 (chặng 3) sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau giải lần này tại Thượng Hải (Trung Quốc) các cung thủ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự các nhiệm vụ quốc tế, trong đó có mục tiêu hàng đầu là ASIAD 20. Tại Thượng Hải (Trung Quốc), đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tranh tài với đội hình gồm tuyển thủ Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Lê Quốc Phong, Đặng Công Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, TRần Xuân Hướng, Dương Duy Bảo, Hoàng Thị Mai.

MINH CHIẾN