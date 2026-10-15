Thể thao Ấn Độ sẽ điều tra sau khi chi ra 7 tỷ rupee cho ASIAD

Bộ Thể thao Ấn Độ sẽ tổ chức một cuộc họp đánh giá vào ngày 15-10, để điều tra thành tích tham dự ASIAD 20 không như kỳ vọng, dù đã đầu tư lớn vào nhiều VĐV giàu kinh nghiệm, bao gồm PV Sindhu và Manu Bhaker.

Ngôi sao cricket nữ của Ấn Độ - Nandani Sharma và NHM ở ASIAD 20 (Ảnh: THX)

Bộ trưởng Thể thao Ấn Độ Mansukh Mandaviya sẽ chủ trì các cuộc thảo luận, nhằm điều tra, xem xét các lý do đằng sau sự sa sút của thể thao Ấn Độ và xác định các biện pháp để cải thiện thành tích trong tương lai.

Ấn Độ đã cử một đoàn thể thao gồm có 501 thành viên tham dự kỳ ASIAD 20, trong đó Bộ Thể thao cho biết Ấn Độ đã chi ra 7 tỷ rupee để đầu tư cho các VĐV chuẩn bị thi đấu trong suốt 3 năm trời vừa qua. Tuy nhiên, thể thao Ấn Độ chỉ giành được 85 huy chương, trong đó có 21 tấm HCV, sụt giảm đáng kể so với kỷ lục 106 huy chương giành được tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á trước đó ở Hàng Châu (ASIAD 19).

Mặc dù Ấn Độ đã giành được 11 HCV trong 2 ngày cuối, nhờ những màn trình diễn xuất sắc ở các môn bắn cung, khúc côn cầu, quyền Anh và golf. Trước đó, họ cũng đạt thành tích tốt ở môn cricket khi giành HCV đội nam và nữ. Nhưng chiến dịch tổng thể ASIAD 20 đặt ra câu hỏi về một số VĐV kỳ cựu.

Cầu lông là một sự thất vọng lớn lao, khi Ấn Độ chỉ giành 1 HCĐ duy nhất, nhờ thành tích đồng đội nam. Các VĐV giàu kinh nghiệm như Sindhu và ĐKVĐ đôi nam, Satwiksairaj Rankireddy - Chirag Shetty, đều đã bị loại sớm.

Cầu lông Ấn Độ ở ASIAD 19 và 20

ASIAD 19 ASIAD 20 1 HCV - 1 HCB - 1 HCĐ 1 HCĐ

Sindhu bị loại ngay từ tứ kết đơn nữ (Ảnh: THX)

Môn bắn súng cũng không đạt được như kỳ vọng, khi VĐV đã từng có 2 lần đoạt huy chương Olympic Manu Bhaker không giành được huy chương nào ở các nội dung thi đấu sở trường của bản thân mình.

Bắn súng Ấn Độ ở ASIAD 19 và 20

ASIAD 19 ASIAD 20 7 HCV - 9 HCB - 6 HCĐ 3 HCV - 8 HCB - 4 HCĐ

Môn điền kinh ghi nhận sự suy giảm mạnh nhất. Số HCV của Ấn Độ môn này đã giảm từ 6 tại Hàng Châu xuống chỉ còn 1 ở tại Aichi-Nagoya. Tuy nhiên, đây cũng là kỳ ASIAD thành công thứ 2 của Ấn Độ.

Điền kinh Ấn Độ ở ASIAD 19 và 20

ASIAD 19 ASIAD 20 6 HCV - 14 HCB - 9 HCĐ 1 HCV - 9 HCB - 14 HCĐ

Cuộc họp dự kiến đánh giá xem kết quả không như mong đợi có bắt nguồn từ khâu chuẩn bị, lựa chọn, thực hiện hay yếu tố khác? Bộ cũng sẽ xem xét các biện pháp khắc phục để đảm bảo các VĐV hàng đầu của Ấn Độ có những màn trình diễn ổn định hơn tại các giải đấu quốc tế lớn.

Với mục tiêu xây dựng dựa trên thành tích tại ASIAD, việc xem xét lại này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình công tác chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế sắp tới của thể thao Ấn Độ.

Đ.Hg.