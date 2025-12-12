Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên giành HCV tại SEA Games

Phải tới kỳ SEA Games thứ 3 trong sự nghiệp, Nguyễn Quang Thuấn mới giành được HCV trong nhiều kỳ vọng của bản thân.

Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành HCV SEA Games trong sự nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết môn bơi buổi tối ngày 12-12 tại SEA Games 33-2025 đã chứng kiến cuộc so tài hấp dẫn ở nội dung 400m hỗn hợp nam. Trong 2 kỳ SEA Games 31 và 32, kình ngư Trần Hưng Nguyên đều giành ngôi vô địch cự ly này. Ngoài Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn cũng có 2 lần liên tiếp về nhì ở SEA Games 31 và 32.

Ở chung kết nội dung tại Thái Lan lần này, 2 gương mặt trên của bơi Việt Nam tiếp tục tham gia thi đấu chung kết. Ngay khi xuống nước. Quang Thuấn và Hưng Nguyên thay nhau dẫn đầu tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Trong những mét ở chặng cuối, Quang Thuấn vẫn giữ vững tốc độ để về đích đầu tiên với kết quả 4’19”98 và giành HCV.

Về nhì là Trần Hưng Nguyên với thành tích 4’25”45 còn hạng ba là Khai Xin Tan (Malaysia) với thành tích 4’25”98.

Kết quả đã ghi nhận lần đầu tiên Nguyễn Quang Thuấn giành được HCV trên đấu trường SEA Games. Cậu em trai của cựu kình ngư nổi tiếng Nguyễn Thị Ánh Viên khẳng định: “Trước khi vào thi đấu SEA Games 33-2025, tôi không đặt áp lực cho mình. Tôi chỉ hướng đến là nỗ lực thi đấu vượt kết quả bản thân là thành công. Chiếc HCV lần này có ý nghĩa với tôi khi lần đầu tôi vô địch SEA Games. Nhưng còn quan trọng hơn là tôi đóng góp được kết quả cho Đoàn thể thao Việt Nam”, Nguyễn Quang Thuấn trao đổi.

Quang Thuấn đã thi đấu tốt trong ngày tranh tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, nam kình ngư của thể thao Quân đội và đội tuyển bơi Việt Nam đã có tấm HCĐ nội dung 200m hỗn hợp cá nhân tại SEA Games 33-2025. Có thể xem cuộc lật đổ đàn anh Trần Hưng Nguyên tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam ở SEA Games 33-2025 lần này là thành tích đáng ghi nhận cho Nguyễn Quang Thuấn. Thông số của kình ngư này từng đạt HCB tại SEA Games 31-2021 trong nội dung này là 4’22”46 còn tại SEA Games 32-2023 là 4’21”03.

Thành tích 4’19”98 để vô địch SEA Games 33-2025 là một trong những thông số tốt nhất của Nguyễn Quang Thuấn trong cự ly 400m hỗn hợp cá nhân. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa vượt qua được kỷ lục quốc gia là 4’18”10 do Trần Hưng Nguyên đang giữ.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)