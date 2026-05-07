“Siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên lần đầu tranh tài giải IRONMAN 70.3

Nữ kình ngư nổi tiếng của thể thao Việt Nam sẽ lần đầu tiên xuất hiện tranh tài chính thức giải 3 môn thể thao phối hợp IRONMAN 70.3 sẽ diễn ra ở thành phố Đà Nẵng.

Ánh Viên từng thi đấu giải bơi mặt nước mở tại Maldives mới đây. Ảnh: NVCC

Năm nay là năm thứ 10, giải đấu IRONMAN 70.3 được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ thể thao khi có tên trong danh sách đăng ký trong danh sách thi đấu tiếp sức. Ngoài cô, gương mặt của đội tuyển triathlon Việt Nam là Lâm Quang Nhật cũng tham dự nhưng góp mặt nội dung cá nhân IRONMAN 70.3.

Các VĐV sẽ thi đấu vào ngày 10-5 theo lộ trình quy định ở nội dung tranh tài. Năm nay, giải sẽ thu hút hơn 4.700 VĐV từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Trong số này, nhiều VĐV triathlon quốc tế có trình độ đều góp mặt thi đấu.

Tại giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu IRONMAN 70.3 Đà Nẵng với lộ trình gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và chạy bộ 21,1km.

Tháng 4 vừa qua tại Maldives, Nguyễn Thị Ánh Viên đã gây bất ngờ khi xuất hiện thi đấu giải bơi mặt nước mở Oceanman Maldives 2026. Trong giải này, Ánh Viên đã dẫn đầu cự ly 2km và 10km bơi mặt nước mở nữ. Cách đây 2 năm, Ánh Viên đã bất ngờ tham dự giải DNSE Aquaman Vietnam 2024 và hoàn thành nội dung với cự ly chạy 5km, bơi 500m. Hiện tại, Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc thi đấu thể thao thành tích cao. Năm nay cô bước vào tuổi 30.

MINH CHIẾN