Cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên quyết định không tham dự sự kiện thi bơi tại sông Hồng

Ánh Viên sẽ không ra Hà Nội thi bơi và sẽ hẹn người thách đấu một dịp gặp mặt gần nhất với đủ điều kiện tổ chức đảm bảo. Ảnh: ÁNH VIÊN

Sự kiện được người hâm mộ Ánh Viên chú ý khi cô từng thông báo sẽ tới Hà Nội để thi bơi cùng một tik toker trên mạng xã hội có tên Bệu Bé Bỏng. Cuộc đua tài dự kiến diễn ra ngày 13-5 tới đây ở sông Hồng (Hà Nội).

Tuy nhiên trong ngày 10-5, Ánh Viên đã thông báo trên mạng xã hội của mình bằng chia sẻ: “Viên rất xin lỗi phải hủy bơi giao lưu cùng anh Bệu tại sông Hồng. Viên cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi suốt một tuần qua. Lý do mà Viên đưa ra là Viên thấy nó không thật sự an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia bơi ở sông Hồng. Thứ 2, Viên sợ mọi người tập trung tới đông quá thì sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng tới người xung quanh. Sẽ không thể biết được những tình huống nào xấu nhất nếu tập trung quá đông ở sông Hồng vì môi trường sông nước rất nguy hiểm. Viên đã gọi điện xin lỗi anh Bệu, và xin phép hẹn một cuộc giao lưu với anh khi có đầy đủ ban tổ chức và đảm bảo an toàn cho người xem!”.

Trước đó, sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên và tik toker Bệu Bé Bỏng có giao kết giao lưu bơi thi tại sông Hồng, nhiều người hâm mộ chú ý và cuộc giao lưu được chờ đợi. Ngay khi Ánh Viên thông báo chính thức về quyết định của mình, nhiều người ủng hộ cô bởi an toàn vẫn là điều cần thiết nhất.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã kết thúc sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp từ sau năm 2022. Hiện tại, Ánh Viên đang tham gia huấn luyện người theo tập bơi tại Ánh Viên Swim club của mình ở TPHCM cũng như cô xây dựng cho bản thân các kênh mạng xã hội nhằm trao đổi kinh nghiệm trong chuyên môn bơi.

MINH CHIẾN