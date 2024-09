Lực sỹ Nguyễn Bình An lỡ cơ hội tranh huy chương tại Paralympic 2024

Lực sỹ Nguyễn Bình An không đạt được kết quả tốt ở Paris (Pháp) lần này. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Sau tấm HCĐ tại hạng 49kg cử tạ người khuyết tật nam của Lê Văn Công, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam rất kỳ vọng sẽ giành thêm thành tích huy chương ngay ở nội dung thi đấu tiếp theo với trường hợp lực sỹ Nguyễn Bình An.

Trước khi thi đấu, nhiều dự báo được đưa ra rằng cơ hội để tranh được huy chương với Bình An là khả quan bởi lực sỹ thể thao người khuyết tật của chúng ta rất tự tin trong quá trình chuẩn bị chuyên môn.

Bước vào tranh tài chính thức hạng 54kg ở rạng sáng ngày 5/9 theo giờ Việt Nam, Bình An đã không đạt được kết quả tốt nhất. Vào cử mức tạ đầu tiên là 168kg, lực sỹ của chúng ta nâng được. Tuy nhiên, thành tích không được công nhận do lỗi kỹ thuật. Ngay sau đó trên bảng thông báo của nội dung thi đấu cũng xác nhận Bình An không tiếp tục cử 2 lượt tiếp theo. Do sức khỏe không đảm bảo, lực sỹ của chúng ta kết thúc thi đấu ngay sau lượt cử đầu tiên mà chưa thành công. Đồng nghĩa, Bình An không hoàn thành kết quả thi đấu chung cuộc.

Nội dung 54kg nam ở môn cử tạ tại Paralympic Paris (Pháp) 2024 ghi nhận 10 lực sỹ tham dự. Ngoài Bình An, lực sỹ của chủ nhà Pháp là Bourlon Axel không thành công trong 3 lượt cử nên không đạt kết quả chung cuộc. Vô địch, giành HCV là lực sỹ người khuyết tật Degtyarev David (Kazakhstan) với 188kg.

Năm ngoái, Bình An đã thi đấu Asian Para Games 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và giành HCĐ ở hạng 54kg. Tại ASEAN Para Games 2023 diễn ra ở Campuchia, Bình An giành HCV nội dung 54kg nam. Lực sỹ thể thao người khuyết tật này từng tham dự các kỳ Paralympic năm 2012, 2016 nhưng chưa từng giành huy chương trước đây.

Như vậy, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam mới có 1 HCĐ tại Paris (Pháp) tính tới thời điểm này.

MINH CHIẾN