Hơn 40 VĐV tham dự Celebrity Pickleball Championship 2024

Sáng 7-9, Giải thể thao Celebrity Pickleball Championship – PILI Cup 2024 được chính thức khai mạc tại sân Pickleball Lan Anh (TPHCM). Giải đấu có sự tham gia của hơn 40 VĐV, do Tạp chí Vietnam Travel tổ chức với sự đồng hành của PILI Sportswear, Lunar Pickleball, Kiên Nam Land.

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương đến các nhà tài trợ

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Việt Lộc - Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Travel, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau tham gia và chứng kiến một sự kiện thể thao đầy ý nghĩa – giải thể thao Celebrity Pickleball Championship PILI Cup 2024. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là cơ hội để chúng ta gắn kết cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết và lan tỏa tinh thần thể thao chân chính.

Pickleball là một môn thể thao mới mẻ tại Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người yêu thích sự năng động và thách thức. Với sự tham gia của người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng đối với công chúng, giải đấu này không chỉ mang lại những trận đấu hấp dẫn, mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và tạo động lực cho các bạn trẻ tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao”.

Giải năm nay quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí

Celebrity Pickleball Championship – PILI Cup 2024 đã thu hút hơn 40 vận động viên tham gia, trong đó có nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, nam vương, và những KOLs (người có sức ảnh hưởng) tại Việt Nam. Đây được coi là một sự kiện thể thao đặc biệt khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí như: siêu mẫu Anh Thư, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Thúy An, á hậu Hồng Hạnh, á hậu Ánh Vương, MC Thanh Thanh Huyền, Nam vương Đạt Kyo, á vương Vũ Linh, á vương Phùng Phước Thịnh, á vương - MC Quốc Trí, diễn viên La Quốc Hùng, diễn viên Trần Huy Anh, diễn viên Đỗ An, diễn viên Trần Quốc Minh An, ca sĩ Rayo, top 5 Mr.World Vietnam 2024 Trần Hoàng Sơn, người mẫu Nguyễn Hữu Duy, người mẫu Nguyễn Dương,…

Giải đấu còn quy tụ dàn khách mời gồm: bà Phạm Kim Dung (Tổng giám đốc công ty Sen Vàng), ca sĩ Diệp Lâm Anh, hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc, hot Tiktoker Nguyễn Tùng Dương (Ninh Dương Story),...

Hơn 40 Vận động viên tham dự giải năm nay

Đặc biệt, đồng hành cùng Celebrity Pickleball Championship - PILI Cup 2024 có sự góp mặt của các vận động viên chuyên nghiệp thế giới như: Marcel Chan, VĐV Pickleball chuyên nghiệp đến từ Mỹ, nhà địch đôi nam tại AOPC 2024, vô địch Gold Coast MLPA 2024, top 33 nội dung đơn giải PPA; Phúc Huỳnh, VĐV người Việt hoạt động tại Mỹ, nhà vô địch đơn và đôi nam tại AOPC, Quán quân đơn nam giải PPA Úc, top 49 nội dung đơn giải PPA; Amarie Settiwongse: nhà vô địch Tennis bãi biển, thành viên đội tuyển quốc gia, từng là VĐV Tennis cấp 1; Nantarat Wattanapraneekul, HLV Tennis chuyên nghiệp; Sophia Phuong Anh, VĐV Pickleball chuyên nghiệp, từng là VĐV quần vợt quốc gia và giành được khá nhiều thành tích…

Các đội tham gia thi đấu ở các nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các VĐV sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của 12 chiếc cúp và kỷ niệm chương bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Bên cạnh đó, PILI Cup 2024 còn có thêm 10 giải phụ bao gồm: Outfit đẹp nhất, khoảnh khắc đẹp nhất, đường banh ấn tượng, fan vote, fair - play, phong cách ăn mừng ấn tượng, hình thể đẹp nhất, tên và khẩu hiệu ấn tượng nhất và 2 giải visual of the game.

LÊ ANH