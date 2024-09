Các đội điền kinh đã rút được kinh nghiệm trong nội dung tiếp sức

Từng đội đều có chiến thuật của mình và tới giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 vào tháng 11 năm nay thì nhiều chân chạy sẽ bung hết sức. Ảnh: ĐKVN

> Kết thúc giải điền kinh tiếp sức quốc gia 2024

Giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024 đã khép lại nội dung thi đấu trên sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng) bằng nhiều cuộc cạnh tranh đối với nam và nữ.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng từng đội dự giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024 đều có sự chuẩn bị của mình. “Tháng 11, giải điền kinh vô địch quốc gia sẽ thi đấu nên cuộc tranh tài ở giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024 cũng xem như các đội kiểm tra kỹ càng hơn đội hình, nắm bắt được lực lượng các đối thủ”, ông Hùng chia sẻ.

Giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024 tổ chức 2 hệ gồm vô địch và vô địch trẻ U23. Do vậy, một số đơn vị đã thực hiện chiến thuật đan xen đội hình để không lộ bài. Đơn cử điền kinh Hà Tĩnh quyết định chiến thuật quan trọng khi đưa nhiều gương mặt chủ lực của mình như Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, Trần Văn Vũ góp mặt trong đội hình trẻ U23 và không thi đấu ở hệ dành cho vô địch, chỉ tranh chấp nội dung trẻ. Một số đội hình tiếp sức của Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, TPHCM đã giành kết quả HCV như dự báo của giới chuyên môn nhưng phần lớn VĐV vẫn giữ sức, chưa bung hết khả năng. Bởi lẽ, giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 có tính chất quyết định về thành tích và thứ hạng chuyên môn của tất cả các đơn vị trong cả nước. Hơn 1 tháng nữa, giải này sẽ tổ chức (tháng 11-2024). Chính vậy, mọi đơn vị không vội mạo hiểm bung hết lực lượng để đấu giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024 để tránh tối đa chuyên môn bị ảnh hưởng khi vào giải điền kinh vô địch quốc gia 2024.

Đội Hà Tĩnh đã để chân chạy chủ lực Lê Ngọc Phúc (thứ 2 từ phải qua) thi đấu ở nhóm trẻ U23 giải lần này. Ảnh: WTT

Năm nay, điền kinh Nam Định vắng mặt tại giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024 ở Đà Lạt. Khi gương mặt chủ lực Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, điền kinh nữ Nam Định đã bồi dưỡng chuyên môn người thay thế chân chạy này để ghép vào tổ tiếp sức 4x400m. Tuy vậy, họ sẽ chỉ xuất hiện trong giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 tới đây. Chưa kể, điền kinh nữ Nam Định còn thế mạnh với tiếp sức 4x800m nữ nhưng để đảm bảo tốt cho chiến thuật và chuyên môn nên các chân chạy Nam Định không thi đấu ở Đà Lạt vừa qua.

Các nội dung tiếp sức ở giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024 gồm 4x100m nam, 4x100m nữ, 4x100m nam-nữ; 4x200m nam, 4x200m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ, 4x400m nam-nữ; 4x800m nam, 4x800m nữ, 4x800m nam-nữ cũng sẽ là chương trình thi đấu chính thức của giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Phần lớn VĐV có mặt tại Đà Lạt vừa qua chắc chắn sẽ tiếp tục được đơn vị của mình cử dự giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Năm 2023, một số đội giành HCV trong nội dung tại giải tiếp sức vô địch quốc gia nhưng vào thi đấu vô địch quốc gia ở chính nội dung đó, họ không có ngôi vô địch chung cuộc. Do vậy, yếu tố chiến thuật quyết định thành công cho từng đơn vị.

“Chúng tôi có các kết quả HCV ở giải tiếp sức vừa qua nhưng nhiều đội đã thi đấu với sự chuẩn bị tốt tại Đà Lạt để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia tiếp đây trong tháng 11. Ban huấn luyện và các VĐV vẫn rất thận trọng”, đại diện đội điền kinh Hà Nội trao đổi. Với điền kinh TPHCM, tấm HCV nội dung 4x200m nam (Bùi Hồng Anh, Nguyễn Anh Bằng, Nguyễn Đăng Khoa, Châu Nguyên Phú) tại Đà Lạt đủ giúp VĐV có sự tự tin đáng kể. Năm ngoái tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, điền kinh TPHCM giành HCĐ ở tiếp sức 4x200m nam (xếp sau Công an Nhân dân, Hà Nội). Nhưng việc đạt được ngôi số 1 tại giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024, bước vào thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2024, VĐV TPHCM hoàn toàn có thể hy vọng đổi màu huy chương cho mình. Dẫu vậy, các đội hình tiếp sức nội dung này của Hà Nội, Quân đội, Thanh Hóa và Công an Nhân dân không hề bị xem nhẹ.

Giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024 ghi nhận các đội giành được huy chương gồm Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, An Giang, TPHCM, Đồng Nai, Lạng Sơn, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Quân đội, Nghệ An, Bắc Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam. Các đội không có huy chương là Bình Dương, Cần Thơ, Tây Ninh.

MINH CHIẾN