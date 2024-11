Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: VTV Bình Điền thăng hoa và ngã ngũ thứ hạng

Đội VTV Bình Điền Long An đã thi đấu ổn định ở giai đoạn 2 giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy các lượt trận vòng bảng tại nội dung nữ của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chính thức khép lại ở Lào Cai. Nhìn lại vòng bảng, giới chuyên môn đánh giá có tính hấp dẫn riêng khi các đội thi đấu giằng co để đạt được kết quả ở mục tiêu đề ra.

Trong lượt vòng bảng của giai đoạn 2 này, nữ VTV Bình Điền Long An có kết quả ấn tượng nhất. Ở quá trình chuẩn bị, HLV Thái Quang Lai rất thận trọng bày tỏ rằng mục tiêu trên hết là cầu thủ và ban huấn luyện cố gắng giành được điểm từng trận. Thực tế trong thi đấu, đội này gặp 2 đối thủ mạnh là Ninh Bình và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đều giành chiến thắng. “Đây là những chiến thắng quyết định để chúng tôi đảm bảo được vị trí ở giai đoạn thứ 2 của giải. Ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng ghi nhận tinh thần quyết tâm rất cao ở từng cầu thủ”, HLV Thái Quang Lai đã chia sẻ. Trong trận cuối của mình (tối 12-11), VTV Bình Điền Long An có thêm chiến thắng trước Hà Nội. Với kết quả này, VTV Bình Điền Long An nằm trong số đội toàn thắng ở giai đoạn 2.

Cùng kết quả bất bại ở giai đoạn 2 còn có Hóa chất Đức Giang lào cai và Thanh Hóa. Chính vậy, các đội bóng này đảm bảo được suất dự bán kết.

Cả vòng bảng của giai đoạn 2, ban tổ chức tiến hành thi đấu 16 trận. Khép lại cuộc tranh tài, bất ngờ lớn nhất là việc đội bóng nữ áo lính không lọt vào bán kết và khép lại mùa giải ở vị trí hạng 5 chung cuộc. Với nhóm phải tranh trụ hạng, lần lượt Hà Nội, Geleximco Thái Bình hay Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh đã căng mình thi đấu nhưng chưa thể áp đảo được các đội bóng có tiềm lực. Ngoài cuộc chiến tranh ngôi vô địch thì lượt đấu “chung kết ngược” để tranh suất trụ hạng mùa giải năm nay vẫn có tính hấp dẫn riêng.

Nhận định từ Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường: “thể thức thi đấu của mùa giải năm nay ghi nhận các đội đều được cơ hội đọ sức với nhau, đấu vòng tròn 1 lượt đã gia tăng thêm sự hấp dẫn, kịch tính. Kết quả thi đấu đã phản ánh nhiều bất ngờ và người hâm mộ sẽ chỉ biết được kết quả chung cuộc ở ngày cuối”.

Ban tổ chức đã xác định các trận bán kết của giải là VTV Bình Điền Long An gặp Ninh Bình; Thanh Hóa gặp Hóa chất Đức Giang lào cai (thi đấu ngày 15-11). 4 đội dự thi đấu xếp hạng tranh suất trụ hạng sẽ đánh vòng tròn. Chung kết của giải năm nay tổ chức ngày 17-11.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)