Kết thúc giải điền kinh tiếp sức quốc gia 2024

Điền kinh tiếp sức của TPHCM giành được kết quả khích lệ ở giải tiếp sức vô địch quốc gia 2024. Ảnh: ĐKTPHCM

Tại ngày thi đấu cuối 14-9 trên sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng), người làm chuyên môn chứng kiến nhiều cuộc thi đấu hấp dẫn, tạo nên kịch tính để tranh huy chương.

Chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ ghi nhận đội Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa cạnh tranh quyết liệt. Đội hình của điền kinh Nghệ An có gương mặt được đánh giá cao là Lê Thị Tuyết Mai, trong khi đội hình Thanh Hóa có tuyển thủ quốc gia Quách Thị Lan trong khi Khánh Hòa có Trần Nhật Hoàng. Dù vậy, điền kinh Hà Nội với các chân chạy Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đức Sơn, Hoàng Thị Minh Hạnh đã về nhất với kết quả 3’23”20 giành HCV. Về nhì là đội tiếp sức của Nghệ An với thông số 3’27”80.

Chung kết tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ chờ đợi các chân chạy TPHCM làm nên chuyện bởi đội hình này có nhiều gương mặt đang đạt phong độ tốt gồm Châu Nguyên Phí, Lưu Kim Phụng, Nguyễn Đăng Khoa và Hà Thị Thu. Đáng tiếc, tổ tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ TPHCM đạt thông số 42”80 nên có HCĐ. Vô địch nội dung là đội Hà Nội (Nguyễn Bá Kiên, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Văn Quyết, Phùng Thị Huệ) bằng kết quả 41”80 đồng thời được công nhận là kỷ lục quốc gia mới của nội dung.

Trên đường chạy 4x800m hỗn hợp nam-nữ, điền kinh TPHCM không tham dự nên cuộc cạnh tranh là sự so kè giữa đội Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa. Điền kinh Hà Nội sở hội 4 chân chạy có phong độ tốt là Giang Văn Dũng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh đã về nhất với kết quả 8’48”70.

Giải điền kinh tiếp sức vô địch quốc gia 2024 khép lại với nhiều kết quả chuyên môn quan trọng để từng đơn vị sẽ rút kinh nghiệm hướng tới thi đấu giải vô địch quốc gia vào tháng 11-2024. Điểm được ghi nhận ở giải năm nay là Cục TDTT và Liên đoàn điền kinh Việt Nam đư thêm nội dung tiếp sức đối với nhóm tuổi trẻ U23 (nam, nữ) nên thêm VĐV được cơ hội thử sức.

Hiện tại, Liên đoàn điền kinh châu Á đã công nhận giải điền kinh tiếp sức vô địch châu Á là giải chính thống nên điền kinh Việt Nam có mục tiêu chuyên môn tham dự hệ thống giải này của châu lục.

Trong khuôn khổ giải đấu, HLV, trọng tài, đại diện các đoàn thi đấu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực phía Bắc gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão lụt. Giải đấu đã được quyên góp hơn 30 triệu đồng. Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã ủng hộ 10 triệu đồng để đóng góp chung nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh ở khu vực phía Bắc.

MINH CHIẾN