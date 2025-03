Bộ Công an tổ chức Ngày chạy Olympic – Vì an ninh tổ quốc năm 2025

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và VĐV thể thao Công an Nhân dân sẽ tham dự Ngày chạy Olympic – Vì an ninh tổ quốc năm 2025 được diễn ra ngày 27-3 tới đây.

Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic năm nay trên đường chạy quanh khu vực Hồ Thiền Quang (Hà Nội). Ảnh: BCA

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Ngày chạy Olympic – Vì an ninh tổ quốc năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 27-3 trên đường chạy quanh khu vực Hồ Thiền Quang (Hà Nội).

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 / 11-3-2025), 79 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục (27-3-1946 / 27-3-2025) và các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2025; với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân để góp phần nâng cao thể chất, thể lực cho cán bộ chiến sỹ.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ VH-TT-DL cùng các đơn vị của thành phố Hà Nội và lực lượng Công an Nhân dân sẽ tham gia Ngày chạy Olympic. Trong đó, lãnh đạo, đại biểu và thành viên tham dự chạy đồng hành xuất phát theo lộ trình 1 vòng hồ Thiền Quang (1,2 km) còn các các nhân, đội tham dự chạy chạy tiếp sức với lộ trình 4 vòng hồ (khoảng 4,8 km).

Sẽ có VĐV của 58 đơn vị Công an nhân dân và các đơn vị đồng hành cùng Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam góp mặt Ngày chạy Olympic (gần 2.000 lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, lao động hợp đồng, học viên các trường Công an Nhân dân; gần 50 đội tuyển thi chạy tiếp sức).

MINH CHIẾN