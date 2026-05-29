Nguyễn Thùy Linh tái ngộ đối thủ Pitchamon Opatniputh tại giải BWF World Tour Super 1000

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp lại đối thủ Pitchamon Opatniputh trong giải đầu lông Indonesia mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu tại Indonesia vào đầu tháng 6. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã sớm dừng bước tại giải cầu lông Singapore mở rộng 2026. Cô đang chuẩn bị thể lực và chuyên môn tiếp tục tham dự giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 tổ chức từ ngày 2-6 tới 7-6. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 1000 của thế giới nên thu hút tất cả gương mặt hàng đầu cầu lông nữ tham gia.

Kết quả bốc thăm đã có chú ý khi Thùy Linh tái ngộ tay vợt Thái Lan Pitchamon Opatniputh. Cả 2 vừa tranh tài cùng nhau tại giải Masters 2026 mới đây ở Malaysia. Trong cuộc so tài này, Pitchamon Opatniputh đã thắng Thùy Linh 2-0 đồng thời loại tay vợt Việt Nam khỏi giải.

Pitchamon Opatniputh đang là 1 trong những gương mặt trẻ của cầu lông Thái Lan có phong độ đang lên ở giai đoạn hiện tại.

Nếu vượt qua Pitchamon Opatniputh tại giải Indonesia mở rộng 2026, nhiều khả năng Thùy Linh sẽ đọ sức với Ratchanok Intanon (Thái Lan) ở lượt trận kế tiếp. Ratchanok Intanon là nhà vô địch đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33-2025 và là hạt giống số 6 tại Indonesia năm nay.

Nhánh đấu của Thùy Linh tại Indonesia lần này có hạt giống số 3, đồng thời là tay vợt số 3 thế giới Akane Yamaguchi (Nhật Bản).

Nguyễn Thùy Linh đang có hạng 25 đơn nữ thế giới. Cô tập trung thi đấu để cải thiện thành tích và gia tăng thêm điểm số. Chính vì thế, Thùy Linh tích cực chuẩn bị thể lực để có thể thi đấu hiệu quả trước những đối thủ có trình độ của thể giới trong các giải đấu kể trên.

