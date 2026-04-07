Nguyễn Hải Đăng và đồng đội vượt qua vòng sơ loại tại giải cầu lông châu Á 2026

Nguyễn Hải Đăng đã vượt qua vòng sơ loại để có tên ở vòng đấu chính nội dung đơn nam tại giải cầu lông châu Á 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-4 theo giờ địa phương, giải cầu lông vô địch châu Á 2026 chính thức khai màn ở Ningbo (Trung Quốc). Các trận đấu của vòng sơ loại nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ tại giải được diễn. Giải đấu sẽ có tổng thưởng là 550.000 USD.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có Nguyễn Hải Đăng thi đấu vòng sơ loại nội dung đơn nam. Theo bốc thăm, Hải Đăng nằm ở Bảng B vòng sơ loại đơn nam và thi đấu trước 2 tay vợt Khaikh Mahd (Saudi Arabia) và Hien Htut (Myanmar).

Tại trận ra quân gặp Hien Htut (Myanmar), Hải Đăng đã có chiến thắng 2-1. Trong trận đấu diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, Hải Đăng tiếp tục đạt phong độ cao để thắng Khaikh Mahd (Saudi Arabia) 2-0 (21/12, 21/12). Chiến thắng đã giúp tay vợt của Việt Nam đứng đầu Bảng B vòng sơ loại đồng thời nhận suất vào vòng đấu chính. Theo bốc thăm phân nhánh, Hải Đăng sẽ đối đầu với tay vợt hạng 35 thế giới là Prannoy H.S. (Ấn Độ) tại trận đầu tiên của vòng chính đơn nam. Trận này diễn ra ngày 8-4.

Cùng ngày, chúng ta cũng có thêm cặp tay vợt Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh vượt qua vòng sơ loại nội dung đôi nam nữ. Họ sẽ gặp 2 tay vợt Shimogami, Hobara (Nhật Bản) tại vòng đấu chính. Ngoài ra, đội tuyển cầu lông Việt Nam có Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh vượt qua sơ loại nội dung đôi nam, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh vào vòng chính đôi nữ.

Trước đó, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được trao suất vào vòng chính đơn nữ do đang đứng trong top 30 thế giới. Cô sẽ đối đầu với Huang Yu-Hsun (Đài Bắc Trung Hoa) ở trận đầu tiên vào ngày 8-4.

MINH CHIẾN