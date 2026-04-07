Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng và đồng đội vượt qua vòng sơ loại tại giải cầu lông châu Á 2026

SGGPO

Nguyễn Hải Đăng đã vượt qua vòng sơ loại để có tên ở vòng đấu chính nội dung đơn nam tại giải cầu lông châu Á 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-4 theo giờ địa phương, giải cầu lông vô địch châu Á 2026 chính thức khai màn ở Ningbo (Trung Quốc). Các trận đấu của vòng sơ loại nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ tại giải được diễn. Giải đấu sẽ có tổng thưởng là 550.000 USD.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có Nguyễn Hải Đăng thi đấu vòng sơ loại nội dung đơn nam. Theo bốc thăm, Hải Đăng nằm ở Bảng B vòng sơ loại đơn nam và thi đấu trước 2 tay vợt Khaikh Mahd (Saudi Arabia) và Hien Htut (Myanmar).

Tại trận ra quân gặp Hien Htut (Myanmar), Hải Đăng đã có chiến thắng 2-1. Trong trận đấu diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, Hải Đăng tiếp tục đạt phong độ cao để thắng Khaikh Mahd (Saudi Arabia) 2-0 (21/12, 21/12). Chiến thắng đã giúp tay vợt của Việt Nam đứng đầu Bảng B vòng sơ loại đồng thời nhận suất vào vòng đấu chính. Theo bốc thăm phân nhánh, Hải Đăng sẽ đối đầu với tay vợt hạng 35 thế giới là Prannoy H.S. (Ấn Độ) tại trận đầu tiên của vòng chính đơn nam. Trận này diễn ra ngày 8-4.

Cùng ngày, chúng ta cũng có thêm cặp tay vợt Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh vượt qua vòng sơ loại nội dung đôi nam nữ. Họ sẽ gặp 2 tay vợt Shimogami, Hobara (Nhật Bản) tại vòng đấu chính. Ngoài ra, đội tuyển cầu lông Việt Nam có Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh vượt qua sơ loại nội dung đôi nam, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh vào vòng chính đôi nữ.

Trước đó, tay vợt Nguyễn Thùy Linh được trao suất vào vòng chính đơn nữ do đang đứng trong top 30 thế giới. Cô sẽ đối đầu với Huang Yu-Hsun (Đài Bắc Trung Hoa) ở trận đầu tiên vào ngày 8-4.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông đội tuyển cầu lông Việt Nam cầu lông châu Á 2026 Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Thùy Linh BWF Trần Đình Hoàng Nguyễn Đình Mạnh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn