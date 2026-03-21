Tay vợt Nguyễn Thùy Linh kết thúc hành trình thi đấu tại châu Âu

Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại giải Masters 2026 đang diễn ra ở Pháp và cô sẽ về nước để chuẩn bị chuyên môn cho cuộc thi đấu tiếp theo.

Nguyễn Thùy Linh đã kết thúc chương trình thi đấu giải Masters 2026 tại Pháp vào tối ngày 20-3 (theo giờ Việt Nam) khi để thua đáng tiếc tại tứ kết. Trong trận tứ kết đơn nữ, Thùy Linh gác vợt 0-2 (18/21, 8/21) trước hạt giống số 5 Nozomi Okuhara (Nhật Bản) sau gần 40 phút tranh tài.

Như vậy, Thùy Linh đã kết thúc hành trình thi đấu tại châu Âu ở thời điểm này. Tay vợt về nước vào ngày 22-3. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, ngay khi về nước thì Thùy Linh sẽ tiếp tục tập luyện tại Bắc Ninh để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026.

Trong chuỗi thi đấu tại châu Âu vừa qua, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu tại Anh, Thụy Sỹ và Pháp. Kết quả tranh tài ở Pháp là khả quan nhất khi cô vào tới tứ kết. Giải đấu này có cấp độ BWF World Tour Super 300. Mục tiêu của Thùy Linh trong các giải đấu tại châu Âu là đạt kết quả tốt nhất để có thêm cơ hội tích điểm, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới BWF. Lúc này, tay vợt của Việt Nam giữ vị trí 26 thế giới. Trong hành trình thi đấu tại châu Âu, Thùy Linh tham dự một mình, không có HLV đồng hành.

Giải cầu lông vô địch châu Á 2026 được tổ chức ở Trung Quốc từ ngày 4-4 tới 11-4. Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của đội tuyển cầu lông Việt Nam được suất góp mặt nội dung đơn nữ.

MINH CHIẾN