Nguyễn Thùy Linh là hạt giống đơn nữ số 2 tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Nguyễn Thùy Linh là gương mặt được chú ý nhất tại giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 đang tranh tài tại Thái Nguyên.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải tại Malaysia vào cuối tháng 5 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Nguyễn Thùy Linh sẽ tập trung thi đấu tại Thái Nguyên để hướng tới kết quả tốt nhất. Đây là một trong những cuộc thi đấu chuyên môn quan trọng trong nước và sau đó tay vợt sẽ tới Malaysia tiếp tục tranh tài”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết.

Nguyễn Thùy Linh đã tham dự giải vô địch đồng đội hỗn hợp nam nữ quốc gia 2026 mới đây nhưng không giành kết quả tốt nhất cùng đội Đồng Nai. Tuy nhiên tại giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 đang tổ chức, cô góp mặt nội dung đơn nữ. Thùy Linh là hạt giống số 2 đơn nữ tại giải. Hạt giống số 1 là Vũ Thị Trang.

Sau khi kết thúc chuỗi giải quốc tế tại châu Á (gồm Anh, Thụy Sỹ, Pháp) và giải vô địch châu Á 2026, khi trở về nước, Thùy Linh từng bày tỏ rằng bản thân đã phải rút kinh nghiệm rất nhiều để hướng tới cải thiện thành tích trong năm nay. Cô đặt ra cho mình 3 mục tiêu hàng đầu gồm cải thiện thứ hạng tại bảng xếp hạng BWF, có kết quả tốt tại ASIAD 20 và tập trung vào thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Thực tế cho thấy, giải vô địch đồng đội hỗn hợp nam nữ quốc gia 2026 và giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 sẽ phản ánh rõ nhất chuyên môn của các đội cầu lông và từng tay vợt cả nước. Dù có thể Thùy Linh hay Hải Đăng, Đức Phát và Vũ Thị Trang thi đấu đạt kết quả cao ở quốc tế nhưng bước vào tranh tài giải hệ thống quốc gia, họ luôn thận trọng.

Tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026, Nguyễn Thùy Linh sẽ cạnh tranh thành tích trước nhiều gương mặt tốt của cầu lông trong nước ở nội dung đơn nữ như Vũ Thị Trang, Lê Nguyễn Ngọc Nga, Trần Thủy Tiên, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Phạm Thị Trúc An, Nguyễn Thùy Dương, Lê Ngọc Vân, Phạm Thanh Hằng, Đặng Thanh Huyền, Nguyễn Khả Ngân… Tính chất giải câu lạc bộ có thể chưa bằng giải vô địch quốc gia nhưng các tay vợt vào thi đấu để giữ sự tập trung cao nhất.

Thùy Linh đang nỗ lực thi đấu để có kết quả tốt nhất. Ảnh: DP

Ở bảng xếp hạng quốc tế mới nhất của BWF, Nguyễn Thùy Linh đang giữ hạng 23. Cô đang tập trung để cải thiện thứ hạng thế giới từ nay tới cuối năm 2026. “Tay vợt Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu một số giải quốc tế trong thời gian tới nhưng trên hết, chúng tôi vẫn phải kiểm tra thành tích thi đấu trong nước của VĐV để nắm bắt kỹ về phong độ”, đại diện bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) trao đổi.

Năm nay, Nguyễn Thùy Linh vẫn không bỏ qua nhiệm vụ hàng đầu là đạt kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Cô đã giành ngôi vô địch đơn nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 nên phải nỗ lực để bảo vệ kết quả mà mình đang có trong lần tranh tài năm nay. Từ các giải trong nước, Thùy Linh sẽ nắm bắt thêm được các đối thủ trực tiếp của mình.

Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 sẽ tranh tài tới ngày 10-5. Các tay vợt thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo từng nhóm tuổi. Ở nội dung đơn nam, 4 tay vợt được xếp hạt giống là Lê Đức Phát, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Tất Duy Lợi, Trần Lê Mạnh An, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thiên Lộc, Lê Minh Sơn. Nội dung đơn nữ có các tay vợt hạt giống là Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Lê Ngọc Vân, Lê Nguyễn Ngọc Nga.

Nguyễn Thùy Linh sẽ sang Malaysia dự giải quốc tế Masters 2026 từ ngày 19 tới 24-5. Đây là giải có cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới. Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam dự giải.

MINH CHIẾN