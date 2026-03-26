Các tay vợt Việt Nam dừng bước tại giải quốc tế Vietnam International Challenge 2026

Dù đã nỗ lực tuy nhiên, các tay vợt cầu lông của chủ nhà Việt Nam đã phải dừng bước trong tất cả nội dung tại giải đấu.

Hai tay vợt Phạm Diệu Ly, Phạm Thị Khánh của cầu lông nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình tranh tài giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 vẫn đang diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 26-3, các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ tiếp tục thi đấu. Cầu lông Việt Nam chỉ còn Lê Đức Phát vào vòng 3 đơn nam và gặp đối thủ Kim Hae Deun (Hàn Quốc). Sau hơn 1 giờ thi đấu, Đức Phát đã bị loại do để thua trận với tỷ số 1-2 (16/21, 21/19, 15/21). Đức Phát cũng là gương mặt cuối cùng của đại diện chủ nhà Việt Nam thi đấu ở nội dung đơn nam cho đến ngày 26-3. Trước đó, các tay vợt Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Phan Phúc Thịnh đã dừng bước.

Tại nội dung đôi nữ, cặp tay vợt Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh đã gặp đôi Aoki, Osawa (Nhật Bản, hạt giống số 8) tại ngày thi đấu 26-3. Đối thủ đã tỏ ra vượt trội hơn cặp tay vợt của Việt Nam nên giành chiến thắng áp đảo 2-0 (21/12, 21/18). Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh là 2 gương mặt cuối cùng của cầu lông Việt Nam thi đấu nội dung đôi nữ.

Trong cuộc đấu cuối cùng ở nội dung đôi nam nữ, Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng thua 1-2 trước đôi tay vợt của cầu lông Thái Lan là Ratchapol, Nattamon (hạt giống số 1).

Như vậy, các tay vợt chủ nhà Việt Nam khép lại tranh tài tại giải năm nay. Giải đấu còn diễn ra tới hết ngày 29-3. Theo quy định của Ban tổ chức, từ lượt bán kết và chung kết các nội dung, giải sẽ bán vé để khán giả vào cổ vũ các tay vợt.

Sau giải Vietnam International Challenge 2026, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào đầu tháng 4.

MINH CHIẾN