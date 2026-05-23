Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải đấu cấp độ BWF World Tour Super 1000

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam sẽ tập trung tiếp tục thi đấu tại Singapore và Indonesia sau khi vừa khép lại cuộc so tài ở Malaysia.

Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự 2 giải quan trọng tại Singapore và Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chương trình, Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục tới Singapore tranh tài giải cầu lông Singapore mở rộng 2026 từ ngày 26 tới 31-5. Tiếp đó, tay vợt sẽ dự tranh giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 từ ngày 2 tới 7-6.

Giải đấu tại Singapore có cấp độ BWF World Tour Super 750 còn giải tại Indonesia có cấp độ BWF World Tour Super 1000. Với cấp độ chuyên môn như vậy, cả 2 giải đấu đều thu hút các tay vợt hàng đầu thế giới tham gia thi đấu. Trong danh sách đăng ký, Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam có suất góp mặt 2 giải trên và cô được tham dự từ vòng chính đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh vừa thi đấu giải Masters 2026 ở Malaysia nhưng không có kết quả tốt nhất. Cô là hạt giống số 7 ở giải này nhưng đã dừng bước tại vòng 2 đơn nữ.

Mới đây, Thùy Linh đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng để vươn lên hạng 21 đơn nữ thế giới. Cô vẫn hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số tích cực để trở lại top 20 thế giới.

Theo bốc thăm tại giải đấu ở Singapore, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Nhật Bản Natsuki Nidaira tại vòng đầu tiên. Đây là gương mặt đang giữ hạng 26 thế giới. Tại giải này, Thùy Linh cùng nhánh đấu với tay vợt Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạt giống số 7). Nếu vượt qua vòng 1, gần như chắc chắn Thùy Linh sẽ hội ngộ Ratchanok Intanon tại Singapore. Năm ngoái, tay vợt Ratchanok Intanon đã giành HCV đơn nữ môn cầu lông SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN