2 tuyển thủ Đình Hoàng, Đình Mạnh lần đầu thi đấu giải cầu lông BWF World Tour Super 500

Các tay vợt cầu lông Việt Nam tiếp tục hành trình thi đấu quốc tế và lần này chúng ta có 2 gương mặt Đình Hoàng, Đình Mạnh tranh tài tại Thái Lan.

Hai tay vợt Đình Hoàng, Đình Mạnh của cầu lông Việt Nam. Ảnh; BUBADUBADMINTON

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự giải Thái Lan mở rộng 2026. Cặp tay vợt số 1 ở nội dung đôi nam của cầu lông Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị bước vào thi đấu chính thức.

Năm nay, giải cầu lông Thái Lan mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 12 tới 17-5. Đây là giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới. Lần đầu tiên, Đình Hoàng và Đình Mạnh có cơ hội góp mặt giải đấu ở cấp độ trên cũng như sẽ được dịp thi đấu trước nhiều tay vợt hàng đầu.

Theo bốc thăm, Đình Hoàng và Đình Mạnh sẽ phải thi đấu vòng sơ loại nội dung đôi nam để gặp cặp tay vợt Malaysia là Bryan Jeremy Goonting, Muhammad Haikal. Nếu vượt qua vòng sơ loại, họ sẽ có cơ hội thi đấu vòng chính của giải.

Cùng thời điểm này, cầu lông Việt Nam cũng có tay vợt Lê Đức Phát tham dự giải cầu lông quốc tế Masters 2026 diễn ra tại Trung Quốc. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 100 và Đức Phát là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài nội dung đơn nam. Ở giải này, Lê Đức Phát không là hạt giống, tuy nhiên, tay vợt được suất thi đấu từ vòng chính nội dung đơn nam. Giải Masters 2026 cũng diễn ra từ ngày 12 tới 17-5.

Vừa qua, cầu lông Việt Nam đã xác nhận các tay vợt Lê Đức Phát, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh được trao suất tham dự giải vô địch thế giới 2026. Các cuộc đấu quốc tế của từng tay vợt trong thời điểm hiện tại là một trong những sự chuẩn bị trước khi tham gia giải thế giới 2026.

MINH CHIẾN