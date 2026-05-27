Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chia tay giải Singapore mở rộng 2026

Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu tại Singapore và dù cố gắng hết khả năng nhưng cô chưa thành công nên sớm rời giải.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không có được phong độ cao nhất tại Singapore. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng 1 đơn nữ giải Singapore mở rộng 2026 vào ngày 27-5. Đối thủ của tay vợt Việt Nam là Natsuki Nidaira (Nhật Bản). Tay vợt của Nhật Bản đang đứng hạng 27 thế giới.

Trong ván đầu, Thùy Linh và Natsuki Nidaira thận trọng tìm các điểm yếu của đối thủ để tận dụng ghi điểm. Trong ván này, Thùy Linh tích cực đưa cầu dài về góc sân để đối thủ phải phòng thủ. Dù vậy, tay vợt người Nhật Bản vẫn thi đấu bình tĩnh và vượt lên thắng 21/17. Trong ván thứ 2, Thùy Linh không thể tạo được ưu thế và tiếp tục thua 12/21.

Thua 0-2 trước Natsuki Nidaira sau gần 50 phút thi đấu, Nguyễn Thùy Linh chấp nhận dừng bước tại giải cầu lông Singpore mở rộng 2026. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 750. Sau giải này, Thùy Linh sẽ tham dự giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 từ ngày 2 tới 7-6.

Thùy Linh đã dự liên tiếp 2 giải gồm Masters 2026 ở Malaysia và Singapore mở rộng 2026 nhưng chưa có kết quả tốt nhất. Tay vợt của Việt Nam đều sớm dừng bước sau những trận đầu của các giải đấu này.

Giải đấu tại Indonesia sắp tới có cấp độ BWF World Tour Super 1000 của thế giới. Thùy Linh sẽ tích cực chuẩn bị thể lực nhằm có kết quả tốt nhất ở Indonesia. Tay vợt này vừa tụt xuống hạng 25 đơn nữ thế giới. Vào tháng 8, Thùy Linh sẽ sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026.

MINH CHIẾN

