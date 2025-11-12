Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ được thưởng 1 tỷ đồng nếu đạt 12 HCV tại SEA Games 33

Các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam có cơ hội nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng của Liên đoàn điền kinh Việt Nam nếu đạt chỉ tiêu thành tích.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được quỹ thưởng lớn nếu đạt 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã cho SGGP biết ngày 12-11: “Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ được quỹ thưởng lên tới 1 tỷ đồng của Liên đoàn nếu đạt được chỉ tiêu 12 HCV tại kỳ SEA Games 33-2025. Toàn đội đang tập trung tập luyện, chúng tôi rất kỳ vọng từng tuyển thủ ở các nội dung nam, nữ sẽ đạt được kết quả này”.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành 12 HCV tại kỳ SEA Games 33-2025. Đội tuyển điền kinh Việt Nam xây dựng mục tiêu chỉ tiêu về số HCV trên dựa trên thành tích từng đạt được tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Khi đó, HLV, VĐV điền kinh Việt Nam giành được 40 huy chương (12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ).

Hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam có lực lượng tập huấn ở Trung Quốc và nhóm các tuyển thủ trọng điểm ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh. Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết: “Chúng tôi sẽ giữ tinh thần tốt nhất cho các VĐV. Hiện tại, đội tuyển giữ kín đảm bảo chuyên môn đăng ký để mỗi tuyển thủ có sự tập trung vào nội dung chủ lực của mình”.

Với sự chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện tại đội tuyển điền kinh Việt Nam là 1 trong những đội tuyển thể thao thành tích cao có cơ hội nhận phần thưởng cao nhất.

MINH CHIẾN