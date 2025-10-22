Đội điền kinh tiếp sức 4x400m nữ hoàn thành chương trình tập huấn tại Pháp

Thành viên đội điền kinh tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam kết thúc chương trình tập huấn tại Pháp để thu lại những tín hiệu chuyên môn tích cực.

Điền kinh Việt Nam đã thực hiện chương trình tập huấn tại Pháp để mang lại nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

3 tuần nhiều khả quan

Các thành viên đội tiếp sức 4x400m nữ đã hoàn tất chương trình tập huấn tại Pháp để lên đường về nước. Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ về Việt Nam ngày 22-10. Đợt tập huấn đã thực hiện từ đầu tháng 10 và kéo dài 3 tuần rèn luyện chuyên môn. Tại kỳ tập huấn này, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam có các thành viên gồm HLV Nguyễn Thị Bắc, VĐV Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc.

“Chương trình tập luyện đã được thực hiện kỹ lưỡng. Trong 3 tuần, từng thành viên tích lũy thêm nhiều yếu tố chuyên môn để hoàn thiện hơn. Sau đây, chúng tôi trở lại Việt Nam tiếp tục tập luyện theo giáo án đã xây dựng”, đại diện đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam chia sẻ.

Chương trình tập huấn tại Pháp vừa qua thực hiện theo sự ký kết giữa Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ về hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam. Các VĐV điền kinh Việt Nam được tham gia đợt tập huấn đầu tiên. Ngoài ý nghĩa thử nghiệm để nắm bắt sự hiệu quả của tập huấn tại Pháp, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cũng chờ đợi chương trình mang lại tín hiệu mới về chuyên môn để các đội tuyển thể thao tiếp tục cử con người sang Pháp tập luyện. Với riêng đội tiếp sức 4x400m nữ, đợt tập huấn để 4 tuyển thủ tích lũy thêm thể lực, kinh nghiệm nhưng là sự chuẩn bị hướng đến đấu trường ASIAD 20 năm 2026.

Tập trung vào SEA Games 33-2025

Tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đang tập trung chuyên môn tối đa hướng tới SEA Games 33-2205. Ảnh: MINH CHIẾN

Các chỉ số chuyên môn trong chương trình tập huấn của đội điền kinh 4x400m nữ được báo cáo chi tiết tới lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) hàng tuần. Đây là chỉ số đánh giá sự tích lũy của các tuyển thủ. Dĩ nhiên, ban huấn luyện không thể công bố cụ thể ra bên ngoài bởi yếu tố đảm bảo chuyên môn phải được giữ kín. “Chúng tôi nhìn nhận chương trình tập huấn giúp tinh thần VĐV tốt hơn. Các tuyển thủ sẽ tự tin hướng đến tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết.

Thông số thành tích quốc tế gần nhất của đội tiếp sức 4x400m nữ là huy chương bạc giải vô địch châu Á 2025 (3’34”77).

Cách đây 2 năm, chúng ta giành HCV nội dung này tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia với kết quả 3’33”05. Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là bảo vệ thành công kết quả HCV tại SEA Games 33-2025 trong nội dung trên.

Năm 2024, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam đã đạt thành tích tốt nhất đồng thời lập kỷ lục quốc gia là 3’30”81 (giành HCV) tại giải điền kinh tiếp sức châu Á lần thứ nhất tổ chức ở Thái Lan.

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam nắm bắt còn hơn 30 ngày nữa SEA Games 33-2025 mới khởi tranh, do vậy tuyển thủ tiếp sức 4x400m nữ phải tập trung chuẩn bị với tinh thần tốt nhất để duy trì thể lực và có điểm rơi phong độ đúng tháng 12 ở Thái Lan.

Cùng về nước sau đợt tập huấn tại Pháp có 2 tuyển thủ nội dung kiếm 3 cạnh là Nguyễn Phương Kim và Nguyễn Thị Kiều Oanh.

MINH CHIẾN