Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam lên đường sang Pháp tập huấn

Các thành viên đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn tại Pháp nhằm chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 tương lai.

VĐV tiếp sức nữ 4x400m của điền kinh Việt Nam sang Pháp vào tối ngày 1-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối ngày 1-10, thành viên tổ tiếp sức nữ 4x400m lên đường sang Pháp tập huấn. Trước giờ lên đường, HLV Nguyễn Thị Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng học trò để ngay khi có mặt tại Pháp họ nối tiếp tập huấn không ngắt quãng chuyên môn.

“Đội tiếp sức nữ 4x400m là tổ nội dung quan trọng được tập huấn khởi đầu tại Pháp tháng 10 này. Tuy nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam có những kế hoạch chuẩn bị chuyên môn tiếp theo vì yếu tố phát triển thành tích chuyên môn là yêu cầu cao nhất”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ. Lần lượt 4 tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn THị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai tham gia đợt tập huấn tại Pháp đang giữ tinh thần cao nhất. Sự phấn chấn của họ cho thấy, VĐV cùng tin tưởng thay đổi tốt chỉ số chuyên môn trong kỳ tập luyện xa nhà tại châu Âu.

Chương trình được Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam (thực hiện ngày 26-5, tại Hà Nội). Tuy nhiên, Cục TDTT Việt Nam và đội tuyển điền kinh Việt Nam nhìn nhận đây là kỳ tập huấn yêu cầu tích lũy để chuyển biến chuyên môn mà không phải cuộc du lịch. Do vậy, từng tuyển thủ cùng HLV Nguyễn Thị Bắc (trực tiếp huấn luyện cùng chuyên gia bản địa tại Pháp) sẽ làm việc tích cực nhất.

Điền kinh Việt Nam chưa có tuyển thủ tập huấn tại Pháp trước đây. Trong 10 năm gần nhất, chúng ta từng có giai đoạn cử lực lượng tập huấn dài hạn tại Mỹ. Trong đó, điền kinh Việt Nam đã cử đội tiếp sức nữ 4x400m (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy) tập luyện dài ngày ở Mỹ chuẩn bị trước thi đấu ASIAD năm 2014. Tuy nhiên, chúng ta chưa giành được huy chương nội dung này tại ASIAD năm 2014.

HLV Nguyễn Thị Bắc và các học trò sẽ tập huấn quan trọng tại Pháp. Ảnh: MINH CHIẾN

Đợt tập huấn tại Pháp lần này được xác định là sự chuẩn bị để đội tiếp sức nữ 4x400m điền kinh Việt Nam thực hiện mục tiêu ngắn hạn SEA Games 33-2025. Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam xác định mục tiêu xa là ASIAD 20 năm 2026 và vòng loại Olympic năm 2028.

Trong những năm qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam có lứa VĐV nữ cự ly 400m đạt độ chín phong độ. Chúng ta đã giành HCV tiếp sức 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á 2023 và HCB tại giải vô địch châu Á 2025. Ngoài ra, đội tiếp sức 4x400m nữ có HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam được tập huấn gần 1 tháng tại Pháp. Sau đó, ban huấn luyện đội tuyển sẽ đánh giá các mặt được hay chưa được để rút kinh nghiệm sau đợt tập luyện. Trên hết, từ sự chuẩn bị tại Pháp, các tuyển thủ sẽ phải “trả bài” hiệu quả ở SEA Games 33-2025 vào tháng 12 năm nay.

Cùng lên đường sang Pháp vào tối ngày 1-10 có 2 tuyển thủ đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh (nội dung kiếm liễu).

MINH CHIẾN