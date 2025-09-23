Tuyển thủ Quách Thị Lan không sang Pháp tập huấn

Tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ không sang Pháp cùng đội tiếp sức 4x400m nữ tập huấn mà ở lại Việt Nam rèn chuyên môn với mục tiêu riêng.

Quách Thị Lan không sang Pháp nhưng vẫn là gương mặt quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: AAA

Chuẩn bị cho kế hoạch SEA Games 33-2025 và ASIAD 20

Tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam cho biết, tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ không sang Pháp tập huấn tới đây. Cô ở lại Việt Nam rèn luyện chuyên môn.

Ban huấn luyện quyết định cử 4 tuyển thủ sang Pháp tập luyện gồm Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Đây là 4 VĐV có chuyên môn tốt của đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam. “Nếu không có gì thay đổi, đội tiếp sức 4x400m nữ sẽ sang Pháp tập huấn từ ngày 1-10. Chúng tôi rất hy vọng từng em VĐV sẽ có thêm sự tích lũy chuyên môn”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên bày tỏ.

Quách Thị Lan không tham gia chương trình tập huấn ở Pháp không hoàn toàn ở việc tuyển thủ không thuộc nhóm trọng điểm. Nhiệm vụ chuyên môn của chân chạy người gốc Thanh Hóa được xây dựng với các chương trình giáo án cụ thể. Trong đó, cô còn tập trung cho nội dung 400m rào. Vì vậy, Quách Thị Lan tập luyện ở Việt Nam sẽ được bồi dưỡng thêm chuyên môn ở nhiệm vụ trọng tâm của mình. Nếu được góp mặt SEA Games 33-2025, Quách Thị Lan sẽ có sự trở lại đấu trường Đông Nam Á sau gần 4 năm. Lần gần nhất cô tham dự SEA Games là kỳ SEA Games 31 vào năm 2022. Sau đó, cô dính án cấm doping nhưng hiện tại đã trở lại tập luyện thi đấu đảm bảo các quy định về chuyên môn và quy định về phòng, chống doping.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn xây dựng Quách Thị Lan là VĐV dành cho SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 năm 2026. Tuy vậy, yêu cầu cao nhất là cô phải giữ được chỉ số chuyên môn. Gương mặt này đã giành HCV nội dung 400m rào nữ tại giải vô địch quốc gia 2025 với kết quả 56”98.

Vẫn là chủ lực đội tiếp sức 4x400m nữ

Quách Thị Lan là thành viên đội tiếp sức 4x400m nữ đã giành HCV tại giải vô địch châu Á 2023 sau đó là HCV giải vô địch tiếp sức 2024. Tháng 5 vừa qua, cô và đội tiếp sức 4x400m nữ giành HCB giải vô địch châu Á 2025. Các HLV xây dựng phương án chuyên môn để chân chạy này là 1 trong 4 người chủ lực của đội hình tiếp sức 4x400m nữ.

Tuyển thủ Lê Thị Tuyết Mai là gương mặt trẻ, có cơ hội phát triển chuyên môn ở tương lai. Ban huấn luyện sẽ thực hiện sự xen kẽ các VĐV để đưa ra phương án lực lượng tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 vào năm 2026.

Tuyển thủ Việt Nam tự tin chuẩn bị lên đường sang Pháp. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi sẽ chọn con người theo phương án chuyên môn của ban huấn luyện. Mỗi VĐV đều tuân thủ giáo án tập luyện và đội tuyển điền kinh Việt Nam rất thận trọng trước khi sang Thái Lan thi đấu”, ông Nguyễn Đức Nguyên bày tỏ thêm.

Lúc này, đội tuyển điền kinh Việt Nam mới sơ bộ xây dựng phương án hướng đến giành 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Thành tích đề xuất dựa trên các kết quả chúng ta từng có ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia nhưng đây mới chỉ là tính toán sơ bộ. Các đội Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia… sở hữu nhiều VĐV chủ lực chưa xuất hiện nhiều trong các giải đấu quốc tế. Vì lẽ đó, điền kinh Việt Nam muốn từng tổ nội dung phải đảm bảo được sự tập luyện tập trung nhất.

Ngày 23-9, đội tuyển điền kinh Việt Nam và đội tuyển đấu kiếm đã gặp mặt Đại sứ Pháp tại Việt Nam để trao đổi trước khi lên đường sang Pháp tập huấn. Chương trình được Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam (thực hiện ngày 26-5, tại Hà Nội).

MINH CHIẾN