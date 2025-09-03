Điền kinh Việt Nam thuê chuyên gia từng dự Olympic 2024 huấn luyện tổ tiếp sức 4x400m nữ

VĐV tiếp sức 4x400m nữ sẽ có chuyên gia tham gia huấn luyện. Ảnh: D.P

Kỳ vọng vào chuyên gia

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết chuyên gia Valerii (Ukraine) ký hợp đồng với đội tuyển điền kinh Việt Nam bắt đầu làm việc từ tháng 9-2025. Năm ngoái, ông Valerii từng làm việc cùng đội tuyển điền kinh Ấn Độ và tham dự Olympic Paris 2024. Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Ấn Độ là tổ nội dung mà chuyên gia này đã tham gia huấn luyện để giành vị trí 15 tại Olympic ở Pháp. Trước đó, đội tiếp sức 4x400m nữ của Ấn Độ đã giành HCB tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Khi tham gia ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, chuyên gia người Ukraine sẽ phối hợp với các HLV của tổ tiếp sức 4x400m nữ giúp hoàn thiện thêm chuyên môn, gia tăng thành tích của nội dung.

Ngành thể thao đặt mục tiêu đội tiếp sức 4x400m nữ giành thành tích cao tại đấu trường quốc tế nên quyết định mời chuyên gia huấn luyện. Năm 2023, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam không giành được suất chính thức góp mặt Olympic tại Pháp. Tuy nhiên theo đánh giá chuyên môn, nhóm tuyển thủ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc có cơ hội vượt ngưỡng để chạm tay vào huy chương đối với mục tiêu ASIAD 20 năm 2026.

Vì vậy, chuyên gia Valerii đã được ký hợp đồng làm việc. Chuyên gia có thuận lợi là quen thuộc cuộc sống ở Việt Nam nên ông Valerii sẽ không mất nhiều thời gian nắm bắt. “Từ tháng 9, chuyên gia sẽ làm quen với các HLV, VĐV trong tổ nội dung chuyên môn để cùng phối hợp huấn luyện theo các nội dung đề ra”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Tập trung cho nội dung trọng điểm

HLV Nguyễn Thị Bắc (giữa) và các học trò sẽ phối hợp chuyên môn cùng chuyên gia mới. Ảnh: MINH MINH

Kết quả quốc tế mới nhất của đội tiếp sức 4x400m nữ là HCB giải vô địch châu Á 2025, thành tích 3’34”77. Chúng ta đã thua đội tiếp sức Ấn Độ (3’34”18) trong giải đấu trên.

Tại ASIAD 19 thi đấu năm 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tiếp sức 4x400m nữ Bahrain giành HCV với kết quả 3’27”65 còn đội Ấn Độ giữ ngôi á quân (3’27”85) trong khi đội Sri Lanka có vị trí hạng 3 (3’30”88). Đây là các chỉ số để điền kinh Việt Nam tham khảo từ đó đặt mục tiêu cho đội tiếp sức 4x400m nữ hướng đến ASIAD 20 năm 2026. Chúng ta xác định đây là nội dung trọng điểm nên VĐV phải nỗ lực giành thành tích huy chương ở Nhật Bản năm sau.

Do vậy, sự chuẩn bị được bắt đầu từ bây giờ. Sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn đánh giá chỉ số thành tích của 4 tuyển thủ Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đạt yêu cầu. Dù vậy để chạm tay vào huy chương ASIAD, chúng ta phải vượt ngưỡng cao nhất.

Dự kiến trong tháng 9, 4 tuyển thủ sẽ sang Pháp tập huấn nâng cao chuyên môn và kết quả sẽ được kiểm chứng tại SEA Games 33-2025 vào tháng 12. “Trước mắt, VĐV tập trung cho nhiệm vụ SEA Games 33-2025. Chúng tôi hy vọng tuyển thủ làm tốt giáo án do ban huấn luyện đề ra. Sau SEA Games 33-2025, các chỉ số thành tích sẽ được phân tích để xây dựng kế hoạch đối với ASIAD 20”, ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ.

Chuyên gia Valerii bắt đầu huấn luyện từ năm 1985. HLV này đã làm việc với các đội tuyển Saudi Arabia, Bahrain và Ấn Độ.

MINH CHIẾN