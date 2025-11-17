Tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33

Các thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc đợt tập huấn tại Trung Quốc, về nước tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025.

Thu Hà và Bùi Thị Ngân là những tuyển thủ vừa tham dự đợt tập huấn tại Trung Quốc mới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

10 tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã về nước sau đợt tập huấn nửa tháng tại Nam Ninh (Trung Quốc) ngày 16-11 vừa qua.

Ở đợt tập huấn Trung Quốc, tổ nội dung trung bình dài của đội tuyển điền kinh Việt Nam với các gương mặt chủ lực là Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân đã tham gia tập luyện. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, các tuyển thủ giữ tinh thần tốt và tích lũy đáng kể thể lực. Cách đây 2 năm, Nguyễn Thị Thu Hà từng giành HCV nội dung 1.500m tại SEA Games 33-2025. Cô đang là 1 trong những tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam do đó đợt tập huấn Trung Quốc là dịp để gương mặt này được HLV Hồ Thị Từ Tâm hoàn thiện tối đa chiến thuật, thể lực hướng tới SEA Games 33-2025.

Ngoài tổ chuyên môn trung bình dài, các tổ nội dung 400m nam và nhảy cao cùng tham dự đợt tập huấn Trung Quốc.

Đợt tập huấn tại Trung Quốc là chương trình ra nước ngoài tập luyện duy nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam thực hiện chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Như vậy vào lúc này, tất cả đội hình chuẩn bị SEA Games 33-2025 của điền kinh Việt Nam đều đã có mặt trong nước. Mỗi tổ nội dung đang tập luyện tập trung ở điểm tập huấn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Bắc Ninh. Để đảm bảo chuyên môn và tinh thần sẵn sàng tối đa vào thi đấu SEA Games 33-2025, toàn đội điền kinh thực hiện cấm trại ở các điểm tập luyện trong nước theo quy định của Cục TDTT Việt Nam.

MINH CHIẾN