Tối ngày 26-11, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các vận động viên bóng chày khu vực phía Nam trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đặt mục tiêu “vàng” tại SEA Games 33. Ảnh: Quỳnh Mai

Liên đoàn Bóng chày cử đội tuyển Bóng chày gồm 25 thành viên (20 vận động viên và 5 cán bộ) và đội tuyển Bóng chày 5 gồm 10 thành viên (7 vận động viên và 3 cán bộ) tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, trong đó số lượng vận động viên của khu vực phía Nam gồm 9 vận động viên Bóng chày và toàn bộ đội tuyển Bóng chày 5 (10 thành viên).

Tại SEA Games 33 các vận động viên Bóng chày và Bóng chày 5 sẽ thi đấu tại Bangkok. Trong khu vực sẽ có 7 nước cử đội tham gia thi đấu bóng chày gồm: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào, Philippin, Singapore, Malaysia và 4 nước của đội tham gia thi đấu bóng chày 5 gồm: Thái lan, Malaysia và Việt Nam. Trong buổi gặp mặt, BHL đội bóng chày cho biết "Tập thể đội bóng chày Việt Nam đang đặt mục tiêu "vàng" cho SEA Games 33 lần này - Từng thành viên trong đội đang đạt phong độ rất cao và quyết giành thắng lợi trước các đối thủ tranh chấp huy chương là Philippines, chủ nhà Thái Lan để giành HCV tại đại hội lần này".

Nhà tài trợ hỏi thăm và động viên đội bóng trước giờ lên đường tham dự SEA Games 33.

Hiện nay, việc tập luyện bóng chày ở Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ, thu hút được nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn tham gia tập luyện. Tổng số các đội bóng chày trên toàn quốc hiện nay có khoảng 18 đội đang duy trì tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế.

Hàng năm Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tổ chức “Giải Cúp các Câu lạc bộ bóng chày toàn quốc”. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải thi đấu Bóng chày quốc gia, là sự kiện thi đấu bóng chày tầm cỡ, uy tín, với mong muốn thúc đẩy, khuyến khích, mở rộng quy mô phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng chày chính quy, bài bản, khoa học. Thông qua Giải tìm kiếm tài năng, tạo nguồn lực cho đội tuyển bóng chày quốc gia tham gia các giải quốc tế.

Phong trào tập luyện và thi đấu bóng chày tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Bóng chày ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hàn Quốc là một trong những nước phát triển mạnh về bóng chày và đã có những hỗ trợ phong trào bóng chày tại Việt Nam, cử huấn luyện viên sang Việt Nam huấn luyện bóng chày, cung cấp khóa tập huấn cho đội tuyển bóng chày Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ngày 2-12, đội bóng chày Việt Nam sẽ lên đường tham dự SEA Games 33, và vào ngày 5-12 có trận đấu đầu tiên trước chủ nhà Thái Lan.

DŨNG PHƯƠNG