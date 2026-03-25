Giải bóng bàn quốc gia có thể được đưa vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Nếu không có gì thay đổi, kết quả tranh tài giải bóng bàn vô địch quốc gia 2026 sẽ được tính thành tích vào Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh đang là trụ cột của đội bóng bàn nữ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban tổ chức giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2026 đề xuất chương trình thi đấu giải năm nay tính vào thành tích môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Các nội dung đang được làm việc với đơn vị TPHCM (chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026) và Cục TDTT Việt Nam.

Theo yêu cầu chuyên môn, trong năm có Đại hội thể thao toàn quốc tổ chức, các môn thể thao sẽ không tổ chức giải vô địch quốc gia. Chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc được xem là giải vô địch quốc gia của môn.

Năm nay, môn bóng bàn tổ chức 7 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, môn bóng bàn từng thu hút hơn 100 tay vợt của 13 đơn vị trong cả nước góp mặt.

Dự kiến, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2026 sẽ tổ chức vào tháng 5. Nếu Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam cùng đơn vị chủ nhà TPHCM thống nhất để lấy kết quả giải đấu là thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thì điều lệ tổ chức sẽ được đảm bảo đúng quy định.

Bốn năm trước, đội bóng bàn TPHCM giành được 1 ngôi vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 nhờ chiến thắng của Mai Hoàng Mỹ Trang tại trận chung kết đơn nữ. Khi đó, đội bóng bàn Hà Nội giành 6 HCV (đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ).

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức chính thức từ ngày 20-11 đến 12-12. Đại hội có 48 môn với 973 nội dung được tranh tài.

MINH CHIẾN