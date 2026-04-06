Giải bơi quốc gia hồ 25m là dịp kiểm tra quan trọng cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tất cả kình ngư hàng đầu cả nước đã tranh tài tại giải, và từng Ban huấn luyện mỗi đơn vị rất thận trọng chuẩn bị chuyên môn cũng như nắm bắt thêm đối thủ.

VĐV đã tập trung thi đấu để nắm bắt thành tích ngay tại giải đầu tiên trong năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận thực tế qua 6 ngày thi đấu tại giải bơi vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 tại thành phố Huế, tất cả các đơn vị đều cử lực lượng VĐV chủ lực tranh tài.

Trên lý thuyết các đơn vị tham dự giải gồm TPHCM, Tây Ninh, Quân đội, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Quảng Trị, An Giang, Hải Phòng, Đồng Tháp và Hà Nội gần như chắc chắn sẽ tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở môn bơi. Vì vậy, VĐV của từng đơn vị đã thi đấu với sự tập trung cao độ nhất.

Về chuyên môn, thi đấu tại hồ ngắn 25m sẽ khác với hồ 50m. Các nội dung của chương trình bơi thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 (diễn ra tháng 12 tại TPHCM) dành cho hồ 50m.

Dẫu vậy, bản thân VĐV vừa thi đấu tại giải vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 đều kiểm tra rất kỹ chỉ số chuyên môn ở từng kết quả tranh tài của mình. Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) đã bày tỏ: “Nhiệm vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là một trong những mục tiêu quan trọng, vì vậy tôi sẽ rất tập trung để có phong độ tốt nhất khi tranh tài vào tháng 12”. Tuyển thủ Trần Hưng Nguyên (Quân đội) cũng cho rằng ý nghĩa thành tích Đại hội thể thao toàn quốc là giá trị, do đó bản thân mình sẽ cố gắng hết khả năng khi tham dự vào tháng 12.

Tại giải đấu vừa khép lại tại thành phố Huế, tất cả các đơn vị tiếp tục có sự dè chừng trước đội bơi TPHCM.

Bởi lẽ, kết quả 17 HCV qua các nội dung được kình ngư TPHCM mang về đã phản ánh rõ năng lực thi đấu.

Nguyễn Diệp Phương Trâm (giữa) vẫn là một trong những gương mặt nữ quan trọng của đội TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong đó, những gương mặt như Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi, Trịnh Trường Vinh, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Lương Jeremie Loic Nino… đều đạt phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Khi được thi đấu trên sân nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chắc chắn VĐV bơi TPHCM có những ưu thế của mình. Đội bơi TPHCM được dự báo sẽ có những kết quả tốt với lực lượng hiện tại trong kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

“Chúng ta thấy rằng nhiều VĐV trẻ đã được góp mặt kiểm tra thành tích tại giải vô địch quốc gia dành cho hồ ngắn 25m. Dẫu vậy, VĐV đã khẳng định được chuyên môn và được nhiều người biết đến tiếp tục giành các tấm HCV, phá kỷ lục quốc gia trong giải đấu. Mỗi đơn vị có mục tiêu thành tích riêng. Nhưng từ kết quả thi đấu, giới chuyên môn thấy rằng không đơn vị nào hay bất kỳ VĐV nào mất sự tập trung của mình. Phía trước của họ còn chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, đại diện ban chuyên môn Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho biết.

Các kình ngư đều tập trung thi đấu chuyên môn để nắm bắt thêm đối thủ hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Cũng tại hồ bơi 25m ở thành phố Huế, Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã có mặt để nắm bắt kỹ lưỡng nhất từng chỉ số của nhóm tuyển thủ được trở lại đơn vị chủ quản thi đấu. Thông số thành tích thực tế sẽ là thước đo quan trọng để HLV điều chỉnh chuyên môn khi huấn luyện và nhắc nhở VĐV rút kinh nghiệm.

Giải bơi vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 đã có 10 lượt VĐV phá kỷ lục quốc gia cá nhân với các gương mặt Nguyễn Diệp Phương Trâm, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Trịnh Trường Vinh… Có 8 nội dung thi đấu tiếp sức đã bị phá kỷ lục quốc gia (đội TPHCM có 6 kỷ lục, đội Đà Nẵng có 1 kỷ lục, đội Quân đội có 1 kỷ lục).

MINH CHIẾN